Sharp Q Soundbars: Premium-Heimkino-Sound zum erschwinglichen Preis

Sharp präsentiert auf der IFA 2024 in Berlin die neuesten Ergänzungen seines Audio-Portfolios unter der neuen Submarke Sharp Q. Angeführt wird das Line-up von zwei Soundbars, die ab Januar 2025 europaweit erhältlich sein werden: Sharp HT-SBW53121 (3.1.2 Kanäle) und HT-SBW55121 (5.1.2 Kanäle). Beide Modelle bieten eine hervorragende Klangqualität und beeindruckende Spezifikationen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Damit sind sie die perfekte Wahl für Audiophile und Heimkino-Enthusiasten gleichermaßen. Zusammen mit den neuen optionalen kabellosen Sharp HT-SPR52021 (2.0.2 Kanäle) Rear-Surround-Lautsprechern verwandelt sich jeder Raum in ein Kino mit 3D Full-Surround bis zu 7.1.4 Kanälen und 850 Watt Leistung.

Die neuen Sharp Q Soundbars bringen jeden Serien-Abend und jeden Film-Marathon auf ein neues Level. Sie lassen sich vor allem mit Sharp Q TVs (FQ-Serie) harmonisch kombinieren und fügen sich nahtlos in die Ästhetik ein. Die Soundbars sind auch mit Optionen für niedrige Füße und Wandhalterungen erhältlich, um eine flexible Platzierung zu ermöglichen, und ihre universelle Konnektivität macht sie zu einer stilvollen Lösung für jedes moderne TV-Gerät. Die Soundbars bieten einen minimalistischen Look im skandinavischen Stil und jedes Modell ist in 2 Farboptionen erhältlich – Carbon Black (mit Aegean Blue) und Smoke Grey (mit Satin Silver).

Sharp Q-Soundbars: Mitreißende Klangkulisse für ein echtes Kinoerlebnis

Unter dem Motto „Simply Better Life” präsentiert Sharp auf der IFA 2024 die Sharp Q Produktreihe, die Qualität und Einzigartigkeit zu einem Preis ausstrahlt, der die neuesten 3D-Surround-Sound-Technologien (wie Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X) für mehr Konsumenten zugänglich macht. Mit Sharp Q erhalten anspruchsvolle Kunden Spitzentechnologie in einem eleganten Design, das ihr Entertainment-Erlebnis deutlich verbessert, indem es sie in den Mittelpunkt des Geschehens stellt.



Sharp HT-SPR 52021 RearSpeaker

Das 3.1.2-Modell verfügt über eine beeindruckende Gesamtleistung von 550 W, während das 5.1.2-Modell mit 650 W aufwartet – und das, bevor die optionalen 200-W-Rear-Surround-Lautsprecher Sharp HT-SPR52021 in das Setup integriert werden! Die 2.0.2-Rear-Surround-Lautsprecher (separat erhältlich) lassen sich kabellos und direkt mit der Soundbar verbinden, ohne dass Senderboxen erforderlich sind – einfacher kann man 3D-Full-Sound nicht einrichten. Im Lieferumfang der Soundbar ist ein leistungsstarker kabelloser Subwoofer enthalten, der für spürbare Bässe sorgt und das “Kinoerlebnis zu Hause” vervollständigt.

Beeindruckender Klang, abgestimmt von Devialet

Sharp freut sich, bei der Abstimmung der Sharp Q Soundbars einmal mehr auf die akustische Exzellenz von Devialet zurückgreifen zu können. Als eines der renommiertesten Unternehmen in der Audiobranche ist der französische Audioexperte seit vielen Jahren eine Institution und bekannt für seine innovativen Technologien. Devialet hat die Sharp Q Soundbars klanglich feinabgestimmt und sie tragen zum Beweis das offizielle “Tuned by Devialet” Siegel.

Preise und Verfügbarkeit

Die Sharp HT-SBW53121 Soundbar wird ab Januar 2025 in Europa erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 399 Euro.

Die Sharp HT-SBW55121 Soundbar wird ab Januar 2025 in Europa erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 549 Euro.

Der Sharp HT-SPR52021 Rear-Speaker ist ab Januar 2025 in Europa erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 239 Euro.

Alle Modelle werden in den Farben Black/Blue oder Grey/Silver verfügbar sein.