Shared-World-Shooter Destiny: Rising angekündigt

NetEase und Bungie haben Destiny: Rising angekündigt, einen neuen Shared-World-Shooter, der auf mobile Plattformen kommt.

Über Destiny: Rising

Das Spiel wird Jahrzehnte vor den Ereignissen von Destiny 1 stattfinden und sich auf neue und wiederkehrende Charaktere nach The Collapse konzentrieren, ein Ereignis, das bisher nur in den tieferen Lore-Drops der Serie gezeigt wurde, aber auf einer neuen Zeitleiste stattfinden wird, hat NetEase erklärt. “Seit über einem Jahrzehnt haben wir dieses Universum so aufgebaut, dass es viele einzigartige und wunderbare Geschichten enthält, und wir freuen uns, dass alle diese neue Version des Destiny-Universums von NetEase erleben können”, sagte Terry Redfield, Creative Lead bei Bungie. “Mit Destiny: Rising fühlt sich NetEase Games geehrt, mit Bungie zusammenzuarbeiten, um ein Destiny-Kaliber-Erlebnis für mobile Geräte zu bieten”, fügte Ethan Wang, Senior Vice President bei NetEase, hinzu.