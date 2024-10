Seht hier alle Dragon Ball Sparking! Zero Charaktere in einem Video!

Seit einigen Tage ist das Budokai-Comeback namens Dragon Ball Sparking! Zero erhältlich und damit der wohl umfangreichste Rooster, der je in einem DB-Spiel zu finden war. Powerpyx hat ein Video mit dem gesamten Dragon Ball Sparking! Zero Rooster gemacht. Seht darin alle über 180 Charaktere, die ihr im Spiel wählen könnt. Angefangen von Goku in sämtlichen Formen, sind auch all seine großen Widersacher, aber auch viele Bekannte aus der DB, DBZ, DB GT und DB Super mit dabei. Unter dem Video habe ich noch alle Charaktere aufgeführt, die ihr im Video sehen könnt. Viel Spaß damit!