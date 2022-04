Sega nimmt vor Release von Sonic Origins Ports von alten Sonic-Titeln offline

Ab 20. Mai (ein Monat vor dem Erscheinen von Sonic Origins) werden Ports von alten Sonic-Spielen nicht mehr verfügbar sein. Lest hier mehr!

Sega vs. Sonic

Der Herausgeber gab am Dienstag bekannt, dass die vier Spiele, die in der kommenden Sonic Origins-Kollektion enthalten sind, am 20. Mai von der Liste gestrichen werden: Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD. Diejenigen, die diese Spiele nach diesem Datum legal kaufen möchten, müssen sie über Sonic Origins erhalten. Alternativ dazu kann man auch noch erweiterte Ports von Sonic und Sonic 2 im Nintendo Switch eShop erstehen, ebenso wie die Sonic 2-Version via Nintendo Switch Online + Erweiterung. Sonic Origins erscheint am 23. Juni auf Konsolen und PC – wir berichteten bereits. Holt ihr euch die neue Collection?