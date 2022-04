Sonic Origins von SEGA kommt im Sommer 2022

SEGA hat einen Sommer-Veröffentlichungstermin für Sonic Origins angekündigt. Am 23. Juni 2022 wird es so weit sein, dann dürft ihr Klassiker neu erleben!

Mehr über Sonic Origins

Die Sammlung, die am 23. Juni (Sonics Geburtstag) veröffentlicht wird, enthält Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD. Jedes Spiel wurde digital für die Plattformen der aktuellen Generation überarbeitet und bietet überarbeitete Grafik, zusätzliche Funktionen, neue Inhalte, ein Plus an Modi und mehr. Zu den wichtigsten Funktionen gehören der klassische Modus, der Jubiläumsmodus mit Vollbildanzeige mit einer unendlichen Anzahl von Leben, Missionen, Medaillons und Museum. Ihr verdient Medaillons, während ihr unterschiedliche Missionen abschließt. Dann dürft ihr diese ausgeben, um neue Inhalte aus dem Tresor freizuschalten, die Sonderbühne auszuprobieren und einiges mehr.