Sega kündigt neuen Titel bei den Game Awards am 7. Dezember 2023 an

Unter dem Titel New Era – New Energy hat Sega durchblicken lassen, dass bei den Game Awards 2023 eine Ankündigung ansteht.

Am Samstag teilte Twitch-Streamer Curiousjoi einen Brief, den sie vom Spieleverlag erhalten hatte, der die Nachricht enthielt: “New Era New Energy – Stellen Sie sicher, dass Sie am 7. Dezember bei den Game Awards dabei sind“. Die Game Awards werden am Donnerstag, den 7. Dezember, live vom Peacock Theatre in Los Angeles übertragen. Bei den diesjährigen Game Awards gibt es insgesamt 31 Auszeichnungen zu gewinnen, wobei die Gewinner durch eine gemischte Abstimmung zwischen der Abstimmungsjury aus globalen Medienpublikationen (90%) und der öffentlichen Fanabstimmung (10 %) bestimmt werden.

Sega sagte kürzlich, dass die Entwicklung seines ersten “Superspiels” stetig voranschreitet. Das im Mai 2021 angekündigte Super Game-Projekt des japanischen Verlags wird sich über mehrere “Triple-A-Titel erstrecken, die das umfassende Technologiespektrum von Sega überschreiten” und “über den traditionellen Rahmen der Spiele hinausgehen”, so der Co-Chief Operating Officer des Unternehmens, Shuji Utsumi. Das Unternehmen gab im Oktober bekannt, dass es Hyenas von Creative Assembly und “einige unangekündigte Titel” in der Entwicklung einstampfen würde. Der Live-Service-Multiplayer-Shooter Hyenas, der in diesem Jahr veröffentlicht werden sollte, war Berichten zufolge das größte Budget-Spiel von Sega, bevor das Unternehmen den Stecker zog.