Sea of Thieves: Über 40 Millionen haben es bereits gespielt

Was für ein Meilenstein: Sea of Thieves wurde laut dem Entwickler Rare jetzt von über 40 Millionen Menschen gespielt.

Das Microsoft-eigene Studio kündigte den neuen Meilenstein am Mittwoch vor dem Start der 12. Staffel und der PS5-Veröffentlichung des Spiels am 30. April an. Lang ist es her: Das Piraten-Co-op-Multiplayer-Spiel wurde ursprünglich im März 2018 für Xbox One und PC veröffentlicht, als es der erste exklusive Titel von Microsoft wurde, der zeitgleich auf dem Xbox Game Pass veröffentlicht wurde. “40 Millionen Spieler auf Xbox, Windows 10 und Steam sind ein erstaunlicher Meilenstein, über den man sprechen kann, und natürlich wäre es ohne Sie nicht passiert – unsere brillante, positive und einladende Community, die uns weiterhin mit Ihrer Kreativität und Ihren Eskapaden auf den Wellen überrascht und beeindruckt”, sagte Joe Neate, Executive Producer bei Rare.

“Das heißt, ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um dem Team herzlich zu danken, das so hart daran gearbeitet hat, seit dem Start über hundert kostenlose Updates zu liefern und viel mehr Aufregung und Innovation am Horizont hat. Staffel 12 ist fast da, und die neuen Ergänzungen wie das Werfen von Messern und der Bone Caller werden unseren Sandkasten wieder verändern. Ich freue mich auch darauf, unsere Community noch weiter zu erweitern, da wir nur wenige Tage davon entfernt sind, auf PlayStation 5 zu starten und eine ganz neue Fülle von Piraten in unsere gemeinsame Welt einzuführen”, fuhr er fort. “Die Positivität und Aufregung, die aus unserer geschlossenen Beta kam, war ansteckend, und ich kann es kaum erwarten, dass ab nächster Woche noch mehr frische Gesichter eintreffen.”