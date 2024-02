Sea of Thieves kommt am 30. April 2024 auf die Sony PS5-Konsole

Die Nachricht wurde in einem Xbox Wire-Post bestätigt, der zusätzlich enthüllte, dass Hi-Fi Rush tatsächlich auch auf PS5 kommt. Der Blog bestätigte auch, dass Grounded und Pentiment , die für Switch als Teil des Februar-Nintendo Partner Direct angekündigt wurden, auch für PS4 und PS5 erscheinen werden. “Dies ist das erste Mal in der fast 40-jährigen Geschichte von Rare, dass wir ein Spiel auf einer PlayStation-Plattform ausgeliefert haben”, bemerkt Associate Design Director Shelley Preston in einem Entwicklervideo, das die Ankündigung begleitet, “und das ist Anlass zum Feiern sowohl für Rare als Studio als auch für Sea of Thieves”.

Mit vollem Crossplay öffnet sich Sea of Thieves einem ganz neuen Publikum und erweitert gleichzeitig seine Spielerbasis, was wie eine Win-Win-Situation für ein Online-Spiel erscheint, das in sein siebtes Jahr eintritt. Das rundet die Liste der vier Multiplattform-Xbox-Spiele ab, die Phil Spencer letzte Woche angekündigt hat, und sie sind so ziemlich genau das, was wir erwartet haben. Es scheint, dass dieses Quartett an Spielen den Ton für das gesetzt hat, was wir zukünftig von Xbox-Spielen auf Nintendo- und PlayStation-Plattformen erwarten können. Keine großen Franchises, aber dennoch gute Games!