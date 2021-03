Sea of Solitude: The Director’s Cut für Nintendo Switch erhältlich

Quantic Dream und das Berliner Entwicklerstudio Jo-Mei veröffentlichten vor kurzem den Sea of Solitude: The Director’s Cut exklusiv für Nintendo Switch. Der Director’s Cut bietet neue Features und zusätzliche Inhalte, die in der ursprünglichen Version nicht enthalten waren.

Sea of Solitude versetzt euch in ein tief berührendes Abenteuer, in dem man die Reise von Kay verfolgt – einer jungen Frau, die durch ihre Verzweiflung und Einsamkeit in ein Monster verwandelt wurde. In einer ebenso wunderschönen wie auch verstörenden Welt gilt es, Kay auf ihrer Suche nach Ruhe und Frieden zu begleiten. Indem sie metaphorische Kreaturen konfrontiert, welche qualvolle Emotionen heraufbeschwören, denen sich Kay stellen muss, lernt sie immer mehr über ihre Umgebung, aber noch viel wichtiger, über sich selbst.

Was ist im Sea of Solitude The Director’s Cut neu?

Durch neu geschriebene Dialoge in Zusammenarbeit mit dem mehrfach preisgekrönten Autor Stephen Bell, neuen SchauspielerInnen für die Vertonung der Dialoge und überarbeiteten Videosequenzen sowie der damit einhergehenden verbesserten narrativen Erfahrung, werdet ihr noch tiefer in das einmalige, bewegende Abenteuer hineingezogen. Sea of Solitude: The Director’s Cut macht sich auch die einzigartigen Funktionen der Nintendo Switch zunutze; ihr könnt beispielsweise nun die Fackel mit dem Gyroskop steuern und einen brandneuen Fotomodus nutzen, in dem man verschiedene Faktoren und das Wetter verändern kann. Das Spiel ist außerdem vollständig auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch synchronisiert.

Nintendo Switch-StreamerInnen werden außerdem Zugriff auf die dem Director’s Cut gewidmete Twitch-Erweiterung „Bottle of Hope” haben, die es Zuschauern und Streamern ermöglicht, während eines Live-Streams gemeinsam positive Botschaften zu teilen. Die Erweiterung wurde in Zusammenarbeit mit Take This entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation für psychische Gesundheit, die Stigmata abbaut und sich für mehr Förderung von psychischer Gesundheit in Spielen einsetzt. Mit Hilfe dieser Erweiterung sollen Spieler ermutigt werden, auf Twitch über Selbstakzeptanz, Achtsamkeit, Belastbarkeit, Motivation und Mitgefühl zu sprechen.