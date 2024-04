Sci-Fi-Strategiespiel Nexus 5X jetzt erhältlich

Nexus 5X vereint die Eckpfeiler des 4X-Genres – tiefgründige Strategie, spannendes diplomatisches Drama und epische militärische Auseinandersetzungen – in einem schnellen, kompetitiven Format, das sich perfekt für kurze Spielsitzungen eignet und es Gruppen von bis zu acht Spielerinnen und Spielern ermöglicht, ein komplettes Spiel in etwa einer Stunde durchzuspielen

“Mit Nexus 5X schaffen wir eine völlig neue Erweiterung des 4X-Genres. Durch die Verkürzung der Spielzeit auf etwa eine Stunde öffnen wir die Tür zum Multiplayer im 4X-Genre auf eine Art und Weise, wie es im 4X-Bereich noch nie der Fall war”, so Dax Ginn, Studio Director bei Whatboy Games. “4X-Spiele sind dafür bekannt, dass sie in erster Linie zeitaufwändige Einzelspieler-Erlebnisse sind, während Nexus 5X die ganze strategische Tiefe des Genres bietet, aber in einem Zeitrahmen, der es den Spielern ermöglicht, auf Augenhöhe miteinander zu spielen”.