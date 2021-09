Sci-Fi-RPG Encased ab sofort erhätlich

Dark Crystal Games und Prime Matter veröffentlichten heute das taktische Sci-Fi-RPG Encased weltweit auf Steam, GOG und im Epic Games Store.

Worum geht’s?

Die Geschichte spielt vor, während und nach einer Apokalypse in den alternativen 1970er Jahren, nachdem die Menschheit eine mysteriöse Kuppel, The Dome, entdeckt hat. Dieses gigantische Gebiet, das von einer unbekannten Zivilisation hinterlassen wurde, die umgangssprachlich als The Forefathers bekannt ist. Die Spieler beginnen in einer von fünf Disziplinen – Wissenschaft, Technik, Sicherheit, Management oder Sträfling – die sich sowohl auf ihre anfänglichen Werte als auch auf ihre Spezialisierung auswirken und einzigartige Dialoge innerhalb des Spiels eröffnen (oder verhindern). Die anfängliche Mission wandelt sich jedoch zu einer Katastrophe, als eine seltsame Anomalie unglaublichen Ausmaßes – The Maelstrom – außer Kontrolle gerät, jegliche Kommunikation mit der Außenwelt abbricht und die Kuppel ins Chaos stürzt. Die einzige Hoffnung zu überleben besteht darin, das riesige Ödland zu durchqueren, Verbündete zu finden und sich den sechs entstandenen Fraktionen entgegenzustellen oder mit ihnen zu kooperieren.

Das Spiel fördert auch alternative Spielweisen: Man kann einen Charakter mit geringer Intelligenz erstellen, um einzigartige Dialoge und Charakterreaktionen zu erhalten; oder man spielt als Pazifist, der nur nicht-tödliche Methoden zur Eliminierung von Feinden einsetzt; man kann jedes Lebewesen um die Ecke bringen, was The Dome zu einem wahrhaft einsamen Ort macht (alternativ kann man Konflikte auch durch Redegewandtheit und viel Charisma lösen); oder man kann allem und jedem aus dem Weg gehen, indem man sich versteckt hält und als ultimativer Einzelgänger spielt. Encased merkt sich jede Entscheidung und führt einen je nach Spielweise zu einem von vielen verschiedenen Enden.