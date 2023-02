Sci-Fi-Abenteuer Scars Above ab sofort erhältlich

Das Warten hat ein Ende! Scars Above – ein herausforderndes Sci-Fi Third-Person-Action-Adventure, das in einer mysteriösen außerirdischen Welt spielt, ist ab heute auf der ganzen Welt für PC, Gen8 und Gen9-Konsolen erhältlich. Scars Above wurde vom serbischen Entwickler Mad Head Games entwickelt und von Prime Matter veröffentlicht. Spielende schlüpfen in die Weltraumstiefel von Dr. Kate Ward, die entführt wird und sich auf einer surrealen und gefährlichen Welt verirrt.