Schon wieder Ubisoft: The Division 2-DLC wird verschoben

Ubisoft hat die Verzögerung des nächsten geplanten DLC für Tom Clancy’s The Division 2 angekündigt. Sparen sich die Franzosen nun kaputt?

Warten auf The Division 2-DLC

In einem Beitrag in den sozialen Medien am Dienstag sagten die Entwickler des Spiels, dass der kommende DLC nicht als Teil des 6. Jahres des Spiels stattfinden wird. “Unser Team ist bestrebt, die Zukunft von The Division 2 weiter aufzubauen”, beginnt die Erklärung. “Wir haben aufregende Updates auf Lager, einschließlich der neuen Saison, die Sie ab dem 25. Februar spielen. Wir wissen, dass Sie sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des kommenden DLC warten”, sagte Ubisoft. “Um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Erlebnis bieten, haben wir beschlossen, uns etwas mehr Zeit zu nehmen, um es zu verfeinern, daher wird der DLC im Jahr 6 nicht ausgeliefert. Vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung. Bleiben Sie dran – weitere Updates sind bald auf dem Weg zu Ihnen!”

Der neue Story-DLC war Teil der angekündigten Wiederbelebung des Spiels. Es sollte ursprünglich 2024 veröffentlicht werden, bevor es auf 2025 verschoben wurde. In der Ankündigung von Ubisoft wurde nicht erwähnt, ob der DLC später im Jahr 2025 Teil des 7. Jahres sein oder ins Jahr 2026 verschoben wird. Die Nachricht von der verzögerten DLC kommt nur einen Tag, nachdem das Unternehmen die Schließung eines Studios zusammen mit den Entlassungen von insgesamt 185 Personen angekündigt hat. Es heißt, dass das Unternehmen die Entscheidung als Teil der Bemühungen getroffen hat, “effizientere Betriebsmodelle zu finden und unseren langfristigen Erfolg zu sichern”. Was haltet ihr davon, dass der nächste DLC von The Division 2 aus seinem Jahr 6 verschoben wird?