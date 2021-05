Am 25. Juni erscheint Bandai Namcos neuestes JRPG. Nun wurde der Scarlet Nexus Opening Trailer veröffentlicht, welcher unmittelbar nach dem Spielstart zu sehen sein wird. Und eines können wir an dieser Stelle schon einmal vorwegnehmen – diese gut 1:30 lange Präsentation macht definitiv schon einmal Lust auf mehr! Aber seht am besten selbst.