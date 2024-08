Santa Monica Studio (God of War) arbeitet an einem neuen Spiel

Der Entwickler von God of War, Santa Monica Studio, arbeitet an einem neuen geistigen Eigentum. Was kann das nur sein?

Was köchelt bei Santa Monica Studio?

Das ist laut dem LinkedIn-Profil von Glauco Longhi, der Anfang dieses Jahres wieder in das Sony-Studio kam, um die Charakterentwicklung des unangekündigten Projekts zu überwachen. “Santa Monica Studios bot die Möglichkeit, als Character Supervisor zurückzukehren und sich um die gesamte Character Development-Pipeline auf ihrer neuen IP zu kümmern, also bin ich hier, begeistert, zurück zu sein, wieder mit der Crew zu arbeiten und Charaktere in Videospielen zusammenzubringen“. Longhi arbeitete zuerst für Sony als Senior Character Artist in Uncharted 4 bei Naughty Dog, bevor er 2016 die gleiche Rolle im God of War-Reboot von Santa Monica Studio übernahm.

Anschließend diente er als Hauptcharakterkünstler bei God of War Ragnarök, bevor er das Unternehmen verließ, um zu The Callisto Protocol-Entwickler Striking Distance Studios zu kommen, wo er als Charakter und Art Director arbeitete. Bevor er im April wieder in das Santa Monic Studio zurückkehrte, verbrachte Longhi 10 Monate als Studio Art Director beim Subnautica-Entwickler Unknown Worlds Entertainment. Der Kreativdirektor von Santa Monica, Cory Barlog, der God of War von 2018 leitete, aber für die Fortsetzung zur Seite trat, sagte im November 2022, dass das Studio „viele verschiedene Projekte am Laufen hätte“. Nun haben wir also die Bestätigung!