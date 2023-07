Samsung Unpacked-Event findet am 26. Juli 2023 statt

Über das Samsung Unpacked-Event

Das erste Teaser-Video kommt mit dem Namen Join the flip side und zeigt das neue Samsung Galaxy Z Flip-Modell. Beschrieben wird das kommende Event wie folgt: „An alle Innovationskünstler, Wagemutigen und Abenteuerlustigen: Tauche ein in eine Welt jenseits der zwei Dimensionen und zeig dich von deiner kreativen Seite. Mach dich bereit für beeindruckende Leistung. Erstaunlich viele Optionen. Und Handlichkeit im Taschenformat. Melde dich [mit deinem Samsung-Account] an und erhalte aufregende Neuigkeiten, die deine Welt entfalten werden. Mit deiner Voranmeldung sicherst du dir zudem ein exklusives Geschenk!“

Doch was wird hier vorgestellt? Höchstwahrscheinlich bekommen wir mehr Infos zu den kommenden faltbaren Smartphones. Das würde sich dann in einem Samsung Galaxy Z Flip 5 und einem Samsung Galaxy Z Fold 5 niederschlagen. Es wäre aber nicht vermessen, auch Updates zu anderen Gerätschaften zu erwarten, beispielsweise einer neuen Samsung Galaxy Watch 6 oder etwa einem neuen Tablet namens Samsung Galaxy Tab S9, wenn man den Kollegen bei Engadget glauben darf. So oder so, der 26. Juli 2023 wird Klarheit bringen, wenn das Event um 13 Uhr startet. Seid ihr dann mit von der Partie?