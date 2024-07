Samsung Ultra Ice Challenge: Rekordversuch im Eisbaden für den guten Zweck

Eine Gruppe Mutiger, ein Ziel: Den österreichischen Rekord im Eisbaden brechen und Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Sport ermöglichen – und das mitten im Museumsquartier Wien. Anlass ist der Launch der neuen Samsung Galaxy Watch Ultra, einer Smartwatch mit innovativer AI-Technologie, die persönliches Wohlbefinden und Leistung fördert.

Extremsportfreudige und Gesundheitsbewusste können sich ab sofort hier anmelden. Mit 100 Euro für jede:n, die/der ins kalte Nass steigt, unterstützt SAMSUNG das Jugendsportangebot des Österreichischen Paralympischen Committees. Das Ziel: 25.000 Euro sammeln, um das Projekt TALENT DAY zu unterstützen, das jungen Menschen mit Körper- und Sehbehinderungen die Faszination des Sports näher bringt. Die Teilnehmeranzahl ist mit 300 Personen beschränkt – first come, first served.

Den eisigen Temperaturen standhalten, die eigene Willenskraft herausfordern und die Gesundheit fördern sowie einen neuen Rekord in Österreich aufstellen, und zwar im kollektiven Eisbaden: Das ist die Idee der spektakulären Aktion von Samsung Österreich. Anlässlich des Launches der neuen Smartwatch “Galaxy Watch Ultra” wird das Event in den sonnigen Nachmittagsstunden am 18. Juli in Wien umgesetzt. Die neue Smartwatch kann damit beim Event live auf ihre Widerstandskraft gegen die Einflüsse von Kälte und Wasser getestet werden. Weitere Features erlauben außerdem das Überwachen der Gesundheit während des Eisbadens. Die Einschulung startet für alle Teilnehmer:innen pünktlich um 16h. Die Veranstaltung läuft bis ca. 20h. Durch den Rekordversuch führt Moderatorin Nora Kahn.

Anleitung durch Extremsportler Daniel Fetz

In vier Pools inmitten des imposanten Museumsquartiers sollen sich mindestens 250 Menschen zusammenfinden und gemeinsam in das eisige Wasser eintauchen. Doch natürlich nicht ohne Vorbereitung, denn das Eisbaden ist durchaus eine Herausforderung für den ungeübten Körper. Extremsportler und zweifacher Wakeboardweltmeister Daniel Fetz wird als erfahrener Eisschwimmer in das gesundheitsfördernde Geheimnis und den Hype dieser Sportart einführen. Bereits Anfang des Jahres hatte er mit seiner Community einen neuen Rekord aufgestellt, indem er 200 Menschen im Eisbaden anleitete. Nun soll der Rekord mit Samsung gebrochen werden. Eingeladen sind alle, die der Nervenkitzel dieser eisigen Erfahrung reizt und die für einen Nachmittag das Adrenalin dieser Extremsportart hautnah erleben möchten. Für die Teilnahme heißt es schnell sein.

Special: Die Samsung Galaxy Watch Ultra, gefroren in Eisblöcken

Ein weiteres Highlight: Zum Launch der Samsung Galaxy Watch Ultra haben Besucher:innen die einmalige Chance, das innovative Produkt für das nächste Outdoor-Abenteuer zu ergattern. Eingefroren in riesige Eisblöcke heißt es mit Körpereinsatz das Produkt vom Eis zu befreien und dann schnell zu sein!

Die Smartwatch wurde speziell für Extremsportler:innen konzipiert und verfügt über die neueste Galaxy AI-Technologie. Die Idee: Das Accessoire soll vom Handgelenk aus zur Überwachung des persönlichen Wohlbefindens und zur Leistungssteigerung dienen. Dabei besticht die Smartwatch nicht nur durch ihre Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Bedingungen im Outdoor-Einsatz, sondern auch durch eine hohe Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden im PowerSafe Modus.