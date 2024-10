Samsung Gift Guide präsentiert smarte Geschenke für Jung und Alt

Ihr seid noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für eure Liebsten? Vielleicht ist bei den Lifestyle- und Technikgadgets von Samsung etwas dabei. Seht selbst!

Mit den Galaxy Buds3 Pro klingen nicht nur Weihnachtsglocken heller. Mit den Galaxy Buds3 Pro genießt du sowohl einen Tragekomfort, der neue Maßstäbe setzt, als auch kristallklare Gespräche beim Telefonieren. Sie bieten durch AI-unterstützte adaptive Klangregler und Active Noise Cancelling1 ein Hörerlebnis, das sich dynamisch an die Umgebung anpasst.

UVP ab 249 €

Heimkino für unterwegs

Das Zuhause über die Feiertage in ein Heimkino verwandeln? Kein Problem! Der tragbare und smarte Projektor “The Freestyle” kann einfach am gewünschten Ort positioniert werden und optimiert das Bild automatisch mit Auto Keystone und Auto Fokus für ebene, klare Bilder – ohne kompliziertes Einrichten und Herumrücken. Es können Bilder in einer Größe von 30 bis hin zu 100 Zoll projiziert werden. So kommt das Kinoerlebnis nach Hause.

UVP 799 €

Innovativer Gaming-Monitor

Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk für begeisterte Gamer:innen ist, wird ebenfalls bei Samsung fündig. Samsung bietet eine Auswahl an innovativen Gaming Monitoren, wie bspw. den Odyssey OLED G6 (G60SD-Modell). Auf 27 Zoll bietet der Monitor mit seiner unübertroffenen OLED-Bildqualität ein immersives Gaming Erlebnis.