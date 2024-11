Samsung Galaxy Ring ab sofort auch in Österreich erhältlich

Der Galaxy Ring ist ab sofort in Österreich verfügbar. Der kompakte und leichte Smart Ring von Samsung macht das Tracken von Vitaldaten, Aktivitäten und Schlaf noch einfacher – und das rund um die Uhr. Zudem ermöglicht der Ring eine bequeme Steuerung des Smartphones durch einfache Gesten per Fingertipp. Morgens einfach mit geschlossenen Augen den Wecker ausschalten oder einfach per Fingertipp ein Foto schießen? Der Galaxy Ring macht’s möglich. Der leichte Smart Ring von Samsung enthält neben einem leistungsstarken Akku einen fortschrittlichen Sensor, der das Tracken von Vitaldaten und Aktivitäten noch einfacher macht als bisher.

Ein elegantes Accessoire, das nicht nur gut aussieht

Der Galaxy Ring besticht durch sein minimalistisches Design und einem Gewicht von nur 2.3 Gramm. Dadurch ist der Ring leicht zu tragen und bietet einen hohen Tragekomfort. Dank der drei Farbvarianten Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold fügt er sich nahtlos in jeden Look ein, ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen ist der Galaxy Ring der ideale Begleiter für den gesamten Tag – und auch für die Nacht. Dank seiner robusten und wasserfesten Materialqualität, ist der Ring auch bei sportlichen Aktivitäten im Wasser geeignet. Mit dem edlen und kompakten Ladeetui, das kabellos aufgeladen werden kann, lässt sich der Galaxy Ring einfach aufladen und ist jederzeit einsatzbereit.

Kompaktes Tracking für mehr Wohlbefinden

Ausgestattet mit fortschrittlicher Sensorik bietet der Galaxy Ring ein kontinuierliches Tracking wichtiger Gesundheitsdaten. So misst er unter anderem die Herzfrequenz, den Sauerstoffgehalt im Blut und analysiert die Körpertemperatur. Letztere ist besonders für weibliche Nutzerinnen interessant, denn dadurch kann eine genaue Erfassung und Vorhersage des Zyklus ermöglicht werden. Darüber hinaus zeichnet der Ring den Schlaf auf und liefert eine umfassende Analyse über persönliche Schlafmuster. Mit Hilfe der Samsung Health-App und der Unterstützung durch AI-Algorithmen werden Fitness- und Gesundheitsdaten ausgewertet und personalisierte Tipps für den Alltag gegeben. Auch das automatische Schritt- und Aktivitätstracking erfolgt mühelos und intuitiv.