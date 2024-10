Samsung Galaxy A16 5G vorgestellt: Günstig und universell einsetzbar

Die Samsung Galaxy-Familie hat ein neues Mitglied: das Samsung Galaxy A16 5G. Was bietet das neueste Smartphone?

Ausgestattet mit einer langen Akkulaufzeit, einem hellen und klaren Display sowie einem Speicherplatz, der sich problemlos erweitern lässt, bietet das Smartphone die gewohnt hohe Qualität der A-Serie zum attraktiven Preis. In Österreich ist das Samsung Galaxy A16 5G ab sofort in Blue Black, Light Gray und Light Green mit 128 GB internem Speicher ab 229,- Euro oder mit 256 GB internem Speicher ab 309,- Euro verfügbar. Ab Mitte November ist zudem auch das Samsung Galaxy A16 LTE in Blue Black, Light Gray und Light Green mit 128 GB internem Speicher ab 199,- Euro oder mit 256 GB internem Speicher ab EUR 279,- Euro erhältlich. Das neue Smartphone ist ein kostengünstiger Einstieg ins Samsung Galaxy-Ecosystem. Es bietet viele der bekannten Samsung-Features und eine starke Kamera.

Das neue Samsung-Smartphone bietet Nutzer*innen ein helles 16,91 cm / 6,7 Zoll Super AMOLED FHD+ Display. Sowohl die gestochen scharfe Darstellung als auch die adaptive Bildwiederholrate von 60 bis 90 Hz tragen zu einem ausgezeichneten Seherlebnis bei – egal ob bei Fotos, Videos, Spielen oder anderen Apps. Die Hauptkamera bietet eine 50 Megapixel Auflösung und fängt sämtliche Aufnahmen scharf und in lebendigen Farben ein. Dank Ultra-Weitwinkel- und Makro-Objektiv sind auch Hobby-Fotografinnen und -Fotografen gut ausgestattet. So bieten sich vielseitige Möglichkeiten, von Schnappschüssen und Landschaftsaufnahmen bis hin zu Portraits von Freunden und Familie. Die 13 MP starke Frontkamera liefert zudem hochauflösende Selfies. Doch was kann es noch alles?

Weitere Features des Handys

Bei all der Displaynutzung sorgt der 5.000 mAh-Akku für genügend Ausdauer. Mit bis zu 79 Stunden Musikwiedergabe oder bis zu 18 Stunden Videowiedergabe kann das Galaxy A16 5G lange genutzt werden, ohne, dass es aufgeladen werden muss. Mit einem Speicher von 128 GB bietet das Galaxy A16 5G genügend Platz, um Musikalben, Fotos und Videos immer dabei zu haben. Sollte der Speicher dennoch einmal nicht ausreichen, lässt er sich per MicroSD-Karte problemlos erweitern. Bis zu 1,5 TB zusätzlicher Speicherplatz sind so möglich. Auch in Sachen Datenschutz müssen Nutzer*innen keine Abstriche machen: Das neue Handy beinhaltet die bekannten Funktionen und Optionen wie etwa die automatische Sperre und den verbesserten Datenschutz im Vergleich zu bisherigen Modellen.

Über sicheres WLAN sind Nutzer*innen zudem auch in öffentlichen Netzwerken geschützt, ob beim Surfen oder beim Arbeiten aus der Ferne. Das Samsung Galaxy A16 5G überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit in jeder Situation. Dank sechs Jahren Sicherheitsupdates und sechs Android-OS-Upgrades bleibt das Smartphone stets auf dem neuesten Stand und bietet langfristige Nutzungssicherheit. Das nenne ich mal Preis-Leistung! Darüber hinaus gewährleistet die IP54-Zertifizierung Schutz vor Spritzwasser und Staub. So ist das Gerät für die Herausforderungen des Alltags bestens gerüstet, während die zertifizierte Widerstandsfähigkeit für zusätzlichen Schutz sorgt. Jetzt seid ihr an der Reihe – was haltet ihr von einem günstigen Handy mit so langem Support?