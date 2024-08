Samsung Bespoke Jet Bot Combo Staubsaugroboter ab sofort erhältlich

Samsungs KI-Roboterstaubsauger Bespoke Jet Bot Combo (auf der CES 2024 angekündigt) ist ab sofort auch in Österreich erhältlich.

Über Samsungs Bespoke Jet Bot Combo

Der Samsung Bespoke Jet Bot Combo ist ein Staubsauger und Wischmopp zugleich und bietet ein optimiertes Reinigungserlebnis durch die erweiterten AI- und Dampfreinigungsfunktionen. “Wir sind überzeugt, dass das Gerät mit neuen innovativen Funktionen, wie AI-Objekterkennung mittels 3D-Sensor und der erstmals in einem Samsung-Saugroboter integrierten Nassreinigung, das Nutzererlebnis noch angenehmer machen wird”, so Dietmar Rapp, Head of Digital Appliance bei Samsung Austria. Die verbesserte AI-Objekterkennung des Bespoke erweitert mit Unterstützung einer RGB-Kamera die Anzahl der Objekte, die der Staubsaugerroboter erkennen kann und ermöglicht dank des verwendeten 3D-Sensors präzises Fahren.

Außerdem kann der 3D-Sensor einen digitalen Grundriss der Wohnfläche erstellen und diesen in eine virtuelle 3D-Map mit allen Geräten und Möbeln umwandeln. Die Visualisierung kann in der SmartThings-App eingesehen werden, um die Bewegungen des Geräts nachzuvollziehen oder Reinigungsbereiche festzulegen. Mithilfe von SmartThings kann der Bespoke Jet Bot Combo auch aus der Ferne gesteuert werden. Eine weitere Verbesserung durch AI-Objekterkennung ist die Raum- und Fleckenerkennung. Sie bestimmt und kategorisiert kartierte Bereiche wie das Wohnzimmer und die Küche und schlägt automatisch die Einrichtung von “No-Go-Zonen” vor, um sicherzustellen, dass der Staubsaugerroboter bestimmte Bereiche, wie die Veranda, meidet. Das klingt schon äußerst praktisch!

Hygienisch und selbständig

Wenn der Bespoke Jet Bot Combo einen Fleck entdeckt, kehrt er zur Clean Station Steam Plus-Reinigungsstation, zurück, um die Wischpads für die Nassreinigung mit Hochtemperaturdampf und Wasser zu erhitzen und kehrt dann zum Fleck zurück. Das Ergebnis ist eine autonome Reinigung, die in unterschiedlichen Umgebungen weniger Benutzereingriffe erfordert. Darüber hinaus kann das Modell aufgrund der Funktion “AI Floor Detect+” die Art des Bodens erkennen, um eine bessere Reinigung zu ermöglichen: Die Funktion unterscheidet zwischen Hart- und Teppichböden und erhöht automatisch die Saugleistung, die auch für das Aufsaugen von tief liegendem Staub in Teppichen geeignet ist. Außerdem verhindert die Funktion, dass Teppiche durch die Wischpads nass oder schmutzig werden.

Nach der Reinigung kehrt der Staubsauger zu seiner Clean Station Steam Plus zurück – einem elegant gestalteten Dock für den Saugroboter, der den Staubsaugerbehälter automatisch und hygienisch leert. Dies verhindert, dass Schmutz, Staub und Haare bei der Leerung wieder in die Luft gelangen. Die Clean Station Steam Plus ist zudem mit einem Frisch- und einem Schmutzwassertank ausgestattet sowie mit einer zusätzlichen Reinigungsfunktion. Die Clean Station Steam Plus bietet ein 3-stufiges Gesamtreinigungssystem der Wischpads inklusive Trocknung mit Heißluft. Nach dem Waschen der Wischpads mit heißem Wasser sprüht die Reinigungsstation Hochtemperatur-Dampf auf die Wischpads, um Gerüche zu vermeiden und eine hygienische Pflege zu ermöglichen.

Verfügbarkeit und Preis

Der Bespoke Jet Bot Combo AI Steam+ (VR9700), welcher über einen 3D Sensor und RGB-Kamera inkl. Home Monitoring Funktion verfügt, ist ab heute zum Preis von 1.599,- Euro (UVP) in Österreich erhältlich. Das Modell ohne AI, der Bespoke Jet Bot Combo Steam+ (VR9600), ist ab heute zum Preis von 1.299,- Euro (UVP) in Österreich erhältlich.