Samsung bekommt 2025 ab der Galaxy S25-Serie wohl bessere, nahtlose Android-Updates

Samsung wird die Galaxy S25-Familie in Q1 und Q2 2025 auf den Markt bringen, und es könnte eine Überraschung bei den Updates geben – sie werden schneller!

Schnelleres Updaten von Samsung-Smartphones

Auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte der Samsung-Leaker Chun Bhai eine einfache Erklärung: “Die S25-Serie unterstützt A/B-Update”, sagte Bhai. Dies könnte eine längst überfällige Änderung für Samsung sein, die dazu kommen würde, dass es sich allen anderen Android-OEMs bei der Unterstützung dieses Aktualisierungsmechanismus anschließt. Android-Updates kamen früher so selten, dass es keine Rolle spielte, wie sie installiert wurden. Heute können Flaggschiff-Telefone monatliche Sicherheitspatches erwarten, und gelegentlich kommen auch wichtige Betriebssystem-Updates. Zu Beginn würden Geräte das Update herunterladen und dann einen Neustart erzwingen, um mit der Installation zu beginnen. Das kann lange dauern, und euer Telefon ist während der Installation nicht verwendbar.

Ab Android 7.0 Nougat implementierte Google nahtlose Updates. Durch die Verwendung einer A- und B-Partition kann das Gerät das Update auf der ungenutzten Partition installieren, die während eines Neustarts fast augenblicklich ausgetauscht werden soll. Wenn im Update etwas schief geht, kann das Gerät auch zur alten Android-Version zurückkehren, anstatt zu einem Briefbeschwerer zu werden. Es gibt keine Ausfallzeit abgesehen vom normalen Geräte-Neustart, aber es gibt einen Nachteil: Das Hinzufügen von A/B-Partitionsunterstützung verbraucht mehr Speicherplatz. In Zeiten von Geräten, die mindestens 256 GB Speicherplatz bieten, sollte das aber auch kein großes Thema sein. So oder so – wenn das dann noch mit einem ordentlichen, jahrelangen Update-Versprechen einher geht, ist das doch klasse!