Rune Factory 5 Test (Switch): Ambitioniertes Tausendsassa-RPG

In Rune Factory 5 entflieht ihr eurem Alltag, um euch dem schönen Landleben zu widmen. Klingt bekannt? Die Formel ist alt, das Spiel ist neu – lest unseren Test!

So startet Rune Factory 5

In der verschlafenen Grenzstadt Rigbarth findet ein Umbruch statt. Mysteriöse Ereignisse entfalten sich und beeinflussen die Runen, die das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur bestimmen. Als neuester Rekrut für die Friedensorganisation SEED spielt ihr eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Harmonie im bedrohten Norad-Königreich. Ohne Erinnerungen an eure Vergangenheit und als Neuling müsst ihr euch zunächst das Vertrauen aller verdienen. So gilt es, mit den Menschen in Rigbarth zusammenzuarbeiten, um der Stadt zu helfen, sie gedeihen zu lassen, Freundschaften zu schließen und sich dabei einen Namen zu machen. Mit einem Zaubersiegel könnt ihr zudem Monster besiegen und fangen – könnt ihr den Absturz ins Chaos verhindern?

Ihr seht also – Rune Factory 5 will das Beste aus früheren Titeln vereinen und euch jede Menge Möglichkeiten geben. Ob ihr nun gegen wilde Monster kämpfen wollt, euch eurer Farm widmen möchtet, oder doch lieber die SEED-Aufgaben nacheinander erledigt, ist euch überlassen. Je mehr Aufgaben ihr löst, umso weiter steigt ihr im Ansehen (ähnlich wie in Pokémon Legends: Arceus) und schaltet mehr frei. Ihr dürft euch auch auf gemeinsame Kämpfe mit von euch gewählten Charakteren freuen, ihr könnt Monster auch bezirzen, schlussendlich zähmen und sogar für Erntearbeiten einsetzen. Natürlich dürfen in so einem Spiel auch Optionen betreffend Beziehungen und Heirat nicht fehlen, und das Spiel macht dabei keinen Unterschied bezüglich den Geschlechtern.

Eure ersten Schritte

Jeder darf also alles, die Möglichkeiten sind frei und unbegrenzt – wo fängt man da also am besten an? Die Geschichte von Rune Factory 5 startet mit dem bekannten Amnesie-Problem: Eure Spielfigur taucht in Rigbarth auf und muss sich erst einmal zurechtfinden, so weit nichts Neues. Also braucht es ein großes Tutorial, und das Spiel hat das natürlich gleich in der Story integriert! Ihr verbringt also die erste Zeit im Spiel darin, zunächst einmal das Örtchen kennenzulernen. Jeder in Rigbarth spricht liebend gern mit euch, und als SEED-Neuling (die Miliz vor Ort sozusagen) bietet es sich geradezu an, eure potentiellen Questgeber:innen schon mal vorab kennenzulernen. Hier macht der Titel von der Systematik her nicht viel anders als andere Spiele, aber der Teufel steckt im Detail.

So werdet ihr in der ersten Spielstunde mit komplett anderen Figuren konfrontiert, die teils Interesse wecken sollen und teils dazu da sind, um die Diversität der Charaktere zu unterstreichen. Ein muskulöser Wer-Kater ist dabei ebenso mit von der Partie wie Figuren der Marke „Süße Prinzessin“, es gibt aber auch den coolen Langschläfer, eine geheimnisvoll-mysteriöse Figur und eine Sukkubine, die es auf eure Spielfigur abgesehen hat. Nicht nur das, auch die NPCs untereinander agieren ziemlich heftig – auf der einen Seite gibt es eine Schlägerei, auf der anderen Seite einen Shopbesitzer, der euch von Anfang bis Ende mit einer Comedy-Performance durch den Kakao zieht. Rune Factory 5 scheut nicht davor zurück, Dinge teils dramatisch anders zu machen, was die Figuren angeht.

Das Gameplay von Rune Factory 5

Was den Spielstil an sich angeht, so bleibt Rune Factory 5 seinen Wurzeln treu. Ihr habt in Rigbarth eine Bleibe und könnt auf einer Anschlagtafel Aufgaben von verschiedenen Questgeber:innen entgegennehmen, die euch nicht nur Belohnungen, sondern auch SEED-Punkte (also Dankbarkeitspunkte) einbringen. Diese wiederum könnt ihr dazu verwenden, dem Dorf weiterzuhelfen. Das Spiel nennt diesen Vorgang Directives, also Richtlinien, und diese könnt ihr entweder für den Eigengebrauch verwenden (Größere Taschen! Besseres Werkzeug!) oder aber dazu, um in Rigbarth Veränderungen auslösen. Anfangs sind die Konsequenzen noch minimal, doch während des Tutorials wird klargemacht, dass ihr die Wichtigkeit dieser Richtlinien begreift.

Das Spiel ist also ziemlich nach euren Wünschen formbar, was Rigbarth angeht. Ganz genre-typisch erwartet euch eine Lebensleiste, eine Ausdauerleiste und auch eine Uhrzeit, die mit jeder vergangenen Sekunde voranschreitet. Ihr müsst dann also die Balance finden zwischen Produktivität, dem zeitigen Lösen von Aufgaben und dem Ausruhen beziehungsweise der Teilnahme an Events. Denn mit SEED-Punkten könnt ihr auch Festivals mit verschiedenen Schwerpunkten (Kochen, Fischen, Bohnenweitwurf) ermöglichen, an denen dann die Dorfbewohner:innen teilnehmen. Das ist eine Chance, sich mit euren Lieblings-Kandidat:innen gutzustellen und dort erste Avancen zu machen. Bis ihr jemandem dann eure Liebe gesteht, das könnte dann alles auf den Kopf stellen…

Vier Säulen im Spiel

Was Rune Factory 5 ausmacht, sind in Wahrheit die vier Grundpfeiler der Serie. Da ist zunächst einmal das wesentlich actionorientiertere Gameplay als in Konkurrenztiteln: Ihr könnt jederzeit Rigbarth verlassen und in der Wildnis Monster bekämpfen oder zähmen. Mehr noch, wenn euch Charaktere wohlgesonnen sind, könnt ihr nicht nur mit ihnen anbandeln, sondern sie auch zu einem Abenteuer in der Wildnis überreden. So kämpft es sich gleich wesentlich leichter, und das wiederum führt zu einem Anstieg der Sympathie untereinander. Auf diese Weise könnt ihr Freundschaften stärken und euch sogar verlieben – bis zur Heirat geht das Ganze! Wenn ihr euch aber dafür überhaupt nicht erwärmen könnt, gibt es immer noch andere Dinge zu tun.

So könnt ihr euer Rune Factory 5-Erlebnis auch mal ruhiger angehen lassen und euch ein wenig ausruhen. Ob es nun spaßige Dates mit euren Kandidat:innen sind, saisonale Festivitäten oder einfach nur das Herumspazieren und Erforschen der Welt rund um Rigbarth, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Das schlägt sich auch bei der Farmarbeit nieder: Wer es klassisch mag, kann natürlich auf Feldern Ernte anbauen. Doch es ist auch möglich, das Ganze auf dem Rücken eines Drachen zu tun, und gezähmte Monster können euch bei Arbeiten zur Hand gehen. Ob ihr sie nun Samen streuen, die Früchte ernten oder Schutt von den Feldern räumen lasst, ist euch überlassen. So wie bei euren Liebes-Kandidat:innen empfiehlt es sich auch bei den Tieren, regelmäßig Geschenke zu bringen! Hier ein Übersichts-Trailer für euch: