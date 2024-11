Rollercoaster Tycoon Classic (Nintendo Switch) startet im Dezember 2024

Atari hat angekündigt, dass Rollercoaster Tycoon Classic nächsten Monat für Nintendo Switch erscheint.

Über Rollercoaster Tycoon Classic

Die Zusammenstellung soll am 5. Dezember zu einem Preis von 24,99 Euro erscheinen und enthält Rollercoaster Tycoon und seine Fortsetzung Rollercoaster Tycoon 2, die ursprünglich 1999 bzw. 2002 veröffentlicht wurden. Classic wurde 2016 auf iOS und Android und 2017 auf dem PC veröffentlicht und ist das erste Mal, dass die Originalspiele auf einem Nintendo-System veröffentlicht wurden. Rollercoaster Tycoon Classic enthält auch die zuvor veröffentlichten Toolkit-, Wacky Worlds– und Time Twister-Erweiterungspakete, die insgesamt 95 Szenarien in beiden Titeln ausmachen. “Fans von RollerCoaster Tycoon Classic haben auf eine Switch-Version gehofft und wir freuen uns, sie auf die Plattform zu bringen”, sagte Ataris VP of Games Publishing Ethan Stearns in einer Erklärung.

„Unsere Partner im Graphite Lab haben großartige Arbeit geleistet, indem sie die detaillierten Tastatur-basierten Bedienelemente von RCT Classic in den Controller-Eingang übersetzt haben.“ Er fügte hinzu: “Die Einbringung von RollerCoaster Tycoon Classic auf den Switch mit seiner massiven Installationsbasis ist eine Gelegenheit, veraltete Spieler wieder zu engagieren, aktive Spieler mit einer weiteren großartigen Hardware-Plattform zu versorgen und eine neue Generation von Spielern zu erreichen, die jetzt das Franchise auf dem Switch entdecken werden.” Dies ist das neueste in einer Reihe von Veranstaltungen, die Atari zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Rollercoaster Tycoon organisiert hat, einschließlich der Veröffentlichung von passendem Merchandise im Atari-Store und der Wiederveröffentlichung von Rollercoaster Tycoon Classic auf Android.