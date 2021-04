Rogue Spirit: 505 Games veröffentlicht Anime-Roguelite-Action-Game

505 Games verkündete nun feierlich, dass der Publisher mit Rogue Spirit, ein 3D-Roguelite-Action-Adventure inspiriert von japanischen Anime veröffentlicht. Bevor es allerdings soweit ist, ist eine Early-Access-Phase im Sommer 2021 geplant.

Worum geht’s?

Rogue Spirit ist ein farbenfrohes 3D-Roguelite-Action-Spiel mit leichten Stealth-Elementen, das vom Indie-Studio Kids With Sticks entwickelt wird – einem kleinen, aber feines Team von BranchenveteranInnen mit einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung von AAA-Titeln. Das Einzelspieler-Action-Adventure versetzt euch in die Rolle des Geists des ehemaligen Prinzen von Midra. Ihr müsst feindliche Charaktere in Besitz nehmen und deren Fähigkeiten absorbieren, um das Land aus den Fängen einer bösen, allgegenwärtigen Macht zu befreien. Das 3D-Roguelite ist von der japanischen und südasiatischen Kultur ebenso wie von populären Anime inspiriert und vereint modernes Gameplay und Fiktion aus dem feudalen Japan.