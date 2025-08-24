ROG Xbox Ally-Handhelds sind ab 16. Oktober 2025 erhältlich

Microsoft hat das Veröffentlichungsdatum für die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bekannt gegeben, aber noch keine offiziellen Preise. Interessant!

Über die ROG Xbox Ally-Geräte

Dabei handelt es sich um die neuen Windows-basierten Gaming-Handhelds, die Microsoft gemeinsam mit Asus entwickelt hat. Die Ally-Handhelds der Marke Xbox werden – fast wie schon berichtet – am 16. Oktober in die Läden kommen. Diese Ankündigung erfolgte während der ersten von zwei Xbox-Sendungen der gamescom 2025, wo das Konsolenpaar für die Teilnehmer verfügbar ist, um eine neue Demo des lang erwarteten Hollow Knight: Silksong auszuprobieren. Für die beiden Handhelds wurden keine Preise bekannt gegeben, aber sie werden wahrscheinlich ziemlich hoch sein, insbesondere für die Xbox Ally X, die ziemlich starke Hardware bekommen hat. Die Premium-Version des Handhelds verfügt über eine AMD Ryzen Z2 Extreme GPU, 24 GB RAM und 1 TB Speicher, im Vergleich zu dem AMD Ryzen 2A des regulären Xbox Ally, 16 GB RAM und 512 GB Speicher.

Beide Handhelds bieten eine Xbox-Vollbild-Oberfläche, laufen auf einer benutzerdefinierten Version von Windows 11 und sind vollständig mit Game Pass- und Xbox Play Anywhere-Spielen kompatibel. Wir können unsere Bibliotheken auch von anderen PC-Spiele-Launchern wie Steam, GOG und Battle.net installieren und verknüpfen. Das Xbox-Team von Microsoft hat an einem Handheld-Kompatibilitätsprogramm gearbeitet, das PC-Spiele mit Handheld Optimized und Mostly Compatible-Abzeichen kennzeichnen wird, ähnlich wie das Steam Deck-Verifizierungssystem von Valve. Obwohl es sich technisch gesehen nicht um interne Xbox-Hardware handelt, ist die Xbox Ally das erste Anzeichen für eine offensichtliche Richtungsänderung in der Art und Weise, wie Microsoft seine Xbox-Konsolen entwickelt. Anscheinend wird es wohl keine eigene Hardware mehr geben?