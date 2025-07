Gerücht: ROG Xbox Ally X wird zur gamescom 2025 vorbestellbar

Angeblich können die neuen ROG-Handhelds der Marke Xbox Ally X ab dem 20. August 2025 vorbestellt werden.

Schon bald: Xbox-Handheld

Das ist ein Tag nach der Gamescom Opening Night Live und dem ersten Tag der offiziellen Show, in der Xbox eine Live-Übertragung haben wird. Was die Preisgestaltung betrifft, so bestätigt der Bericht, was vielen seit Wochen über die Geräte gesagt wurde. Das High-End ROG Xbox Ally X wird mit 899,- Euro zu Buche schlagen, während der Xbox Ally mit geringerer Leistung 599,- Euro kosten soll.

Das tatsächliche Veröffentlichungsdatum und die ganz offiziellen Preise wurden bislang noch nicht bestätigt. Gerüchte deuten jedoch auf ein Datum im Oktober für die Handhelds hin, wobei die Preise in den USA jenen der Euro-Zone entsprechen sollen. Wir berichteten bereits über die kommenden Geräte – und wir dürfen gespannt sein, wie sie sich dann tatsächlich in unseren Händen machen. Seid ihr interessiert?