Rocket League X Star Wars – vier neue Wagen für euch

Rocket League erhält in dieser Woche zum ersten Mal Star Wars-Inhalte. Einen Trailer zu den neuen Vehikeln findet ihr hier!

Rocket League X Star Wars

Das Free-to-Play-Rennspiel hat in den acht Jahren seit seinem Release (sogar ein Spin-Off existiert bereits) eine große Anzahl von Crossovers erhalten, aber keines davon hatte bisher Star Wars zum Thema. Vier separate “Droid Packs” werden am 4. Mai (auch bekannt als Star Wars Day) veröffentlicht, die jeweils ein Abziehbild für ein bestehendes Rocket League-Auto und anderes Zubehör enthalten. Es gibt auch ein Droid-Bundle, das alle vier Pakete und zusätzliche Boni enthält. Jedes Paket basiert auf einem anderen Droiden aus der Star Wars-Serie – R2-D2 und C-3PO aus der Originaltrilogie, BB-8 aus Episoden VII-IX und K-2SO aus Rogue One: A Star Wars Story. Die vollständigen Details für jedes Star Wars-Paket sind wie folgt:

R2-D2-Pack (800 Credits)

R2-D2 Oktan-Aufkleber

R2-D2-Räder

R2-D2 Topper

C-3PO-Pack (500 Credits)

C-3PO Fennec Aufkleber

C-3PO Räder

BB-8 Pack (800 Credits)

BB-8 Takumi Aufkleber

BB-8 Räder

BB-8 Topper

K-2SO-Paket (500 Credits)

K-2SO Dominus Aufkleber

K-2SO Räder

Star Wars Droid Bundle

R2-D2 Packung

C-3PO-Packung

BB-8 Packung

K-2SO-Paket

R2-D2-Spieler-Hymne

“Droid”-Spielertitel

Star Wars Droid + Auto-Bundle