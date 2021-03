Rocket League Sideswipe kommt 2021 auf iOS und Android

Rocket League Sideswipe basiert auf einem der beliebtesten Spiele überhaupt, klarerweise Rocket League aus dem Hause Psyonix. Was uns mit Sideswipe erwartet, lest ihr hier!

Über Rocket League Sideswipe

In einem Blogpost hat Psyonix bestätigt, dass Rocket League in Form von Rocket League Sideswipe dank Epic Games auf neue Plattformen expandiert. Allerdings wird das Spiel ein wenig vom Original abweichen, und das Gameplay wird neu interpretiert. Die Spiele laufen entweder in einem 1-gegen-1- oder 2-gegen-2-Modus ab und dauern etwa zwei Minuten lang – ganz anders als der große Bruder. Das kompetitive Gameplay läuft überdies in einer 2D-Ansicht, einem Sidescroller nicht unähnlich, anstatt in der Third Person-Ansicht von Konsolen und PC.

Natürlich wird das Spiel über den Touchscreen gesteuert, und Psyonix verspricht, dass es fortgeschrittene Mechaniken geben wird. Das kommt euch im Competitive-Modus natürlich entgegen, wenn ihr euren Ranked-Status verbessern wollt. Wer schon in Rocket League gut war, soll sich auch in Sideswipe wohlfühlen. Es wird noch mehr über das neue Game kommen, wenn der Releasetermin näher rückt. Den Trailer haben wir hier für euch – was haltet ihr von dem neuen Mobiltitel?