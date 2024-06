Riven bekommt neuen Trailer, erscheint am 25. Juni 2024 für PC

Der Trailer zeigt viele bizarre Apparaturen, Spaziergänge und schöne Ausblicke, die einige der cleveren Spieler:innen da draußen sicher genießen werden. Wenn Riven euch schon ein bisschen bekannt vorkommt, liegt das daran, dass wir es tatsächlich schon vor Jahrzehnten veröffentlicht gesehen haben! Im Jahr 2022 gaben die Entwickler von Cyan Worlds im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Spiels bekannt, dass ein Remake in Arbeit sei. Es ist dieses Remake – eine komplette optische Überholung für eines der beliebtesten Puzzlespiele auf dem PC -, das wir alle am 25. Juni spielen können.

Neben verbesserter Grafik wird das Spiel volle VR-Unterstützung haben, so dass VR-Fans sich in die Lage des Protagonisten versetzen können. Das Spiel wird Berichten zufolge auch eine “tiefere Geschichte” haben, so die Steam-Liste des Spiels. Selbst diejenigen, die das Original durchgespielt haben, können eventuell Überraschungen in diesem glänzenden Remake erwarten. Riven wird – wie wir schon eine Weile wussten – am 25. Juni 2024 auf Steam und GOG verfügbar sein. Habt ihr das Original mal gespielt und freut ihr euch auf dieses Remake?