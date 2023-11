Risk of Rain 2: Update deutet kommenden DLC an

Ein neues Risk of Rain 2-Update ist gerade erschienen, in dem die Community versucht herauszufinden, was es mit dem kommenden DLC auf sich hat. Kommt ein Risk of Rain 2 DLC? Die Community ist noch schwer am Grübeln, da mysteriöse Lichter im Spiel aufgetaucht sind, und ein neuer DLC ist auf Steam auftaucht. Das Risk of Rain 2 Update 7.5 ist gerade auf dem PC erschienen, zusammen mit den Patch-Notizen, obwohl man bei der Betrachtung dieser Notizen etwas sehr Seltsames bemerkt.

Fallende Kometen, was soll das? Es sagt uns nicht viel, aber beim Start in Risk of Rain 2 gibt es jetzt mysteriöse Lichtkugeln, die scheinbar näher kommen, während man durch jede Phase voranschreitet, wie von X-Benutzer @DragonRollZ hervorgehoben:

oh my god theyre in game. go look pic.twitter.com/vHewxaxiYS — liorno is in coleg (@DragonRoIlZ) November 6, 2023