Rise of the Ronin bekommt Neues von Team Ninja

Team Ninja hat Pläne angekündigt, neue Missionen und Funktionen zu Rise of the Ronin hinzuzufügen. Was uns genau erwartet, lest ihr hier!

Diese Woche enthüllte der Team Ninja-Spielproduzent und Regisseur Fumihiko Yasuda Pläne, ein bedeutendes Update für das Spiel zu veröffentlichen. Es wird eine Handvoll neuer Ally-Missionen, eine Level-Sync-Auswahlfunktion und die Hinzufügung von Dojo-Trainingspartnern umfassen. Hier ist ein vollständiger Überblick über das, was kommt:

Neue und erweiterte Inhalte

5 neue Ally-Missionen hinzugefügt.

Wenn ihr eine Welt in Mitternacht wiederholt, könnt ihr euch dafür entscheiden, dass sich die öffentliche Ordnung wieder verschlechtert.

Level-Sync-Auswahlfunktion zu Missionen aus Testament of the Soul hinzugefügt.

Zwei neue Set-Boni wurden dem Mitternachts-Schwierigkeitsgrad hinzugefügt.

Hinzufügung von Dojo-Trainingspartnern.

Fügt einen Bonus vom Typ Martial Skill hinzu und erhöht das Limit der Zielpunktzahl.

Gameplay-Verbesserungen

Wenn sie mit dem gleichen Waffentyp auf den Waffen 1 und 2 ausgestattet sind, kann die Anzahl der Stile auf maximal 6 erweitert werden.

Die Spezifikationen wurden so geändert, dass spezielle Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird, auch wenn der Spieler nicht gesteht.

Die Spezifikationen wurden so geändert, dass sich die Begrüßungen mit Charakteren nach einer Trennung im Laufe der Zeit wieder normalisieren.

Angepasst, um die Auswahl asynchroner Zeichen zu erleichtern.

Rise of the Ronin wurde im März exklusiv für PS5 veröffentlicht und ist ein Open-World-Action-RPG, in dem sich Spieler:innen auf eine Reise durch das vom Krieg zerrissene Japan des 19. Jahrhunderts begeben.