Riot Games kündigt FPS-Shooter Valorant an

Riot Games gibt heute bekannt, dass der mit Spannung erwartete taktische First-Person-Shooter Valorant im Sommer 2020 für PC erscheinen wird. Bisher war Valorant nur unter dem Codenamen „Project A“ bekannt – und nach wie vor dreht sich in dem kostenlos spielbaren Spiel alles um Können, hohe Einsätze, tödliches Gameplay und intelligente Spielzüge – hier werden kreative Spielstile belohnt.

Valorant: Counterstrike meets Overwatch

In Valorant stehen euch eine vielfältige Truppe übernatürlicher AgentInnen aus echten Kulturen und Regionen zur Auswahl, die alle ihre einzigartigen Fähigkeiten ins Spiel bringen. So wird der Schusswechsel durch taktische Informationen und strategische Unterstützung erweitert und euch neue Wege eröffnet, die Kontrolle über den Kampf zu behalten. Fähigkeiten sind so designt, dass sie taktische Spielzüge ermöglichen, die dann das Match entscheiden können. Im Spiel tretet ihr in zwei Teams, die jeweils aus fünf SpielerInnen bestehen, gegeneinander an, um die meisten von 24 Runden zu gewinnen. Achtung: AngreiferInnen und VerteidigerInnen wechseln sich ab. Wie das aussieht, zeigt euch der folgende Gameplay Trailer: