Riesen-Update für No Man’s Sky bringt 8K-Unterstützung, Cross-Save und mehr

Hello Games wird niemals müde: No Man’s Sky bekommt das nächste Update, das für alle Plattformen jede Menge Neuigkeiten bringt. Was kommt da genau?

No Man’s Sky wird besser und besser

Jahre nachdem die Cross-Save-Revolution begonnen hat, durch das Spielen zu fegen, schließt sich No Man’s Sky endlich der Party an. Das Erkundungsspiel erhält Cloud-Speicher, mit denen wir alle unsere Basen, Schiffe, Ressourcen und Fortschritte auf jede beliebige Plattform bringen können. “Ab sofort stellen wir Cross-Save-Unterstützung auf allen Plattformen vor“, schrieb Hello Games-Gründer Sean Murray im PlayStation Blog. “Dies war ein riesiges Unterfangen und eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen.” Das bedeutet, dass Spielstände zwischen PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC und sogar PS VR und PS VR 2 übertragen werden können. Wir können jetzt bis zu fünf gespeicherte Speicherdateien von verschiedenen Plattformen in einem neuen Cross-Save Manager im Spiel verwalten. Nun können wir ohne Probleme auf der neuen Plattform weiterspielen. Es ist einfach ein weiteres großes Update für das acht Jahre alte Spiel, nach seinem großen visuellen Upgrade und der planetarischen Überholung im Sommer.

Die Cloud-Spielstände kommen gerade rechtzeitig für den verbesserten Modus PS5 Pro von No Man’s Sky, der die Möglichkeit bietet, das großartige Sci-Fi-Spiel entweder in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde oder in 8K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde zu spielen. Der SSV Normandy SR1 von Mass Effect kehrt auch für den diesjährigen N7-Tag ins Spiel zurück. Die Fans haben ihn ursprünglich 2021 verdient. Jetzt kann jeder, der seitdem zu spielen begonnen hat, auch Kapitän des Schiffes von Commander Shepard sein. Wir werden sehen, ob die neuen Cloud-Spielstände ohne größere Probleme funktionieren. Als Murray erklärte, warum es so lange gedauert hat, bis No Man’s Sky das lang erwartete Feature überhaupt bekam, betonte Murray, wie komplex es angesichts der Art des Spiels ist. “Das Hinzufügen von Cross-Save ist für uns ein bisschen wie ein Umzug, je länger die Menschen dort gelebt haben, desto komplizierter ist es, das alles zu schaffen! Wir haben auch Spieler, die vor acht Jahren einmal beim Start gespielt haben und plötzlich diesen Save auf einer Plattform geladen haben, die damals noch nicht einmal existierte!”