Returnal ist einer der bisher schwächsten PC-Launches von Sony überhaupt

Der Brachial-Shooter Returnal hat laut SteamDB am ersten Wochenende bisher weniger als 7.000 gleichzeitige Spieler:innen auf Steam verzeichnet.

Kein Interesse an Returnal

Zum Vergleich: Das einzige Spiel im jüngsten PC-Katalog von Sony, das schlechter abgeschnitten hat, ist Sackboy: A Big Adventure, das nur 610 gleichzeitige Spieler:innen (Spitzenwert!) schaffte. Die anderen PC-Ports von Sony haben sich viel besser geschlagen, wobei God of War bei rund 74.000, Marvels Spider-Man bei rund 66.000, Horizon Zero Dawn bei rund 56.000 und Days Gone bei rund 28.000 Spieler:innen gleichzeitig liegen. Es ist erwähnenswert, dass Returnal zwar mit sehr starken Wertungen bedacht (zu unserem Review) und im Jahr nach seiner Veröffentlichung mit Branchenpreisen gelobt wurde, aber deutlich weniger bekannt ist als God of War oder Spider-Man.

Returnal wurde Anfang dieser Woche für den PC veröffentlicht und ist derzeit das 165. meistgespielte Spiel auf Steam in den letzten 24 Stunden. Aber selbst einige der größeren Marken von PlayStation scheinen bisher keinen großen Aufsehen auf dem PC zu machen, da Uncharted: The Legacy of Thieves Collection während seines Debütwochenendes eine ähnlich niedrige Anzahl gleichzeitiger Spieler von 10.851 erreichte, obwohl es eine viel größere und bekanntere Marke wäre. Im Juni 2021 behauptete Sony, dass das Spiel in den ersten zwei Monaten rund 560.000 Exemplare auf der PlayStation 5 verkauft hat, was seinen Erwartungen entsprach. Nach monatelangen Spekulationen wurde schließlich im Dezember 2022 eine PC-Portierung von Returnal angekündigt.