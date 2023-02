Returnal ab sofort für PC erhältlich

Ab sofort ist das preisgekrönte Third-Person-Actionspiel Returnal von Housemarque und Climax Studios für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Returnal für PC bietet verschiedene Möglichkeiten hinsichtlich der Grafikoptionen, die sowohl das Spielerlebnis als auch die Immersion auf PC verbessern.

Hierzu zählen beispielsweise Nvidia DLSS und AMD FSR, die mit den entsprechenden Grafikkarten dank KI ein verbessertes visuelles Erlebnis bieten (Verbesserte Grafik erfordert einen kompatiblen PC und Grafikkarte). Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten des Raytracing erweitert und neue Bildschirmauflösungen und -formate implementiert (Erfordert einen kompatiblen PC und Bildschirmgerät.) Für den auditiven Aufbau der Atmosphäre sorgt die Unterstützung von “Dolby Atmos”, die Audio und Soundtrack in neuem Klang erlebbar machen. (3D-Audio-Modi erfordern Stereo-Kopfhörer oder kompatible Lautsprecher.) Das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense Controllers können auch in der PC-Version integriert werden. (Kabelgebundene Verbindung nötig, um den vollen Umfang an Controller-Features im Spiel zu erleben.)