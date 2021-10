Rescue HQ The Tycoon Konsolen-Version erscheint am 14.10.2021

Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger – das ist das oberste Gebot in Rescue HQ The Tycoon von Aerosoft und stillalive studios, das am Donnerstag, 14. Oktober, auf PlayStation 4 (29,95 EUR bzw. 29,99 EUR als Box-Version) sowie Microsoft Xbox One (29,95 EUR) veröffentlicht wird.

Worum geht’s?

Als Manager:in eines Hauptquartiers mit den Blaulicht-Abteilungen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst müsst ihr eure Zentrale ausbauen, um zahlreiche Herausforderungen unter Zeitdruck meistern zu können. Dazu gehört nicht nur ein effektives Personal- und Ressourcenmanagement: Die Einsatzkräfte müssen auch so ausgestattet sein, dass sie auf unvorhergesehene Notfälle wie Waldbrände und radioaktive Unfälle reagieren oder Sondereinsätze wie etwa Polizei-Razzien durchführen können. Zusätzlich gibt es allerhand Ausrüstungsgegenstände und Einsatzfahrzeuge wie Schutzanzüge, Radiologie-Stationen, SWAT-Trucks und Hubschrauber. Diese können nicht nur in der umfangreichen Kampagne, sondern auch im Freeplay-Modus frei von den Spielern in der Wache platziert werden.