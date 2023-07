Remnant II: From the Ashes ab sofort erhältlich

Remnant II von Gearbox Publishing und Gunfire Games ist ab sofort auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Fans können bei der digitalen Vorbestellung von Remnant II im PlayStation Network, Xbox Network, Steam oder Epic Games Store zwischen drei Optionen wählen:

Standard Edition – 49,99 €

Basisspiel – Spiele Remmant II, wenn es am 25. Juli erscheint

Deluxe Edition – 59,99 €

Inhalte der Standard Edition

Drei Rüstungssets: Rüstungsset des Ältesten, Rüstung der Leere und Glänzende Rüstung von Remnant: From the Ashes

Ultimate Edition – 69,99 €

Inhalte der Deluxe Edition

Früher Zugang – Remnant II schon ab dem 22. Juli spielen

Survival Pack – Beginnt das Spiel mit einer Vielzahl an Verbrauchsgütern

DLC Bundle – Drei DLC-Pakete für Remnant II. Weitere Details zu den DLC-Paketen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle DLCs werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung verfügbar sein.

Was erwartet euch im Spiel?

In Remnant II tauchen Spieler*innen tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern- und Nahkämpfen gegen listige Gegner und aufreibende Bosskämpfe erfordert. Ob als einsamer Wolf oder mit zwei anderen, um die Chance zu verbessern und beängstigende Herausforderungen zu meistern. Jedes Mal, wenn die Spieler*innen einen neuen Durchlauf von Remnant II beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem breiten Pool von Orten, Gegnern, NSCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewoben werden.

Ein aktualisiertes Archetypen-System gibt Spieler*innen mehr Flexibilität für ihren Spielstil und ermöglicht es Gruppen, einzigartige passive Fähigkeiten und atemberaubende Kräfte im Koop-Spiel besser miteinander zu synchronisieren. Mehrere Archetypen können freigeschaltet, aufgewertet und zusammen für eine größere Vielfalt an Spielstilen ausgerüstet werden.