Redmi Note 14 Serie angekündigt: Profi-Fotografie trifft auf robuste Alltagstauglichkeit

Xiaomi hat im Zuge des CEE & Nordics Launch-Events in Prag, die Markteinführung der Redmi Note 14 Serie in Österreich angekündigt. Die neue Produktreihe umfasst fünf Modelle: Redmi Note 14, 5G, Pro 5G, Pro und Pro+ 5G. Alle Geräte der Serie bieten deutliche Verbesserungen, darunter eine hochauflösende KI-Kamera, ein widerstandsfähiges Gehäuse sowie eine starke Leistung, um hochwertige Funktionen für eine breite Nutzerschaft zugänglich zu machen.

Die Redmi Note 14 Serie wurde so entwickelt, dass sie den Herausforderungen des Alltags problemlos standhält. Die Modelle Redmi Note 14 Pro+ 5G und Redmi Note 14 Pro 5G sind besonders widerstandsfähig: Ein stabiler Rahmen aus Aluminium-Verbundmaterial, stoßdämpfender Schaum und spezielle Pufferzonen schützen das Gerät bei Stürzen. Das Display dieser Modelle wird zusätzlich durch Corning Gorilla Glass Victus 2 vor Kratzern geschützt, während das Redmi Note 14 Pro+ 5G auf der Rückseite wahlweise mit besonders widerstandsfähigem Glas oder einer veganen Lederbeschichtung ausgestattet ist. Die anderen Modelle der Serie bieten ebenfalls soliden Schutz durch Corning Gorilla Glass 5 auf der Vorderseite.

Die Redmi Note 14 Serie wurde am 21. Januar bei einem speziellen Launch-Event im Forum Karlin in Prag, Tschechische Republik, erstmals in der CEE & Nordics Region vorgestellt. An der Veranstaltung nahmen über 400 Gäste aus mehr als 20 Ländern teil. Neben der Enthüllung der aufregenden Redmi Note 14-Serie kündigte Xiaomi auch fünf neue Produkte an, die das sich entwickelnde AIoT- und persönliche Gesundheitsgeräte-Portfolio erweitern. Zu diesen neuen Produkten gehören Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Watch 5 sowie Xiaomi 33W Power Bank 10000 und Xiaomi 165W Power Bank 10000. Diese neuen Produkte wurden entwickelt, um die Art und Weise, wie Nutzer leben, arbeiten und spielen, zu verbessern und machen es einfacher als je zuvor, ein erstklassiges Audioerlebnis mit einem persönlichen Gesundheitsregime zu kombinieren.

Während des aufregenden Redmi Note 14 Launch-Events in Prag präsentierte Xiaomi auch sein erstes EV, den erfolgreichen Xiaomi SU717, zum allerersten Mal der Öffentlichkeit in Zentral- und Osteuropa. Diese Luxuslimousine der C-Klasse, die im April 2024 in China auf den Markt kam, erreichte im November 2024 einen Produktionsmeilenstein von über 100.000 Einheiten. Der Xiaomi SU7 wurde auf der Prager Veranstaltung nur zu Demonstrationszwecken vorgestellt.