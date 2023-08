Red Dead Redemption kommt auf PS4 und Nintendo Switch heraus

Rockstar Games veröffentlicht das originale Red Dead Redemption auf Nintendo Switch und PlayStation 4. Das steckte also hinter den Gerüchten!

Vorbei ist die Knechtschaft der PS3- und Xbox 360-Ära: Auf zwei halbwegs modernen Plattformen bekommen wir nun die Option, das Western-Abenteuer zu spielen. Red Dead Redemption wird schon nächste Woche am 17. August digital auf Nintendo Switch und PS4 veröffentlicht, wie der Entwickler am Montag bekannt gab. Eine physische Veröffentlichung ist für den 13. Oktober 2023 geplant. 50 Euro werden die Spiele kosten, also viel spart ihr euch nicht. Die Wiederveröffentlichung des Spiels wird die Undead Nightmare-Erweiterung enthalten, die Zombies in die Welt von Red Dead brachte, und die Bonusinhalte des Spiels aus der “Game of the Year”-Edition. Multiplayer wird nicht enthalten sein.