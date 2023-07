Mehr Infos zu einem Red Dead Redemption Remaster samt Logo aufgetaucht

Auf Twitter gepostet von @TezFunz2 weisen sie auch darauf hin, dass in einem kürzlich veröffentlichten Update der Rockstar-Website ein Spiel namens “ Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver) ” zur internen Spieleliste hinzugefügt wurde. Es ist möglich, dass dies einfach ein aktualisiertes Logo ist, das in digitalen Versionen des Spiels eingeführt wird und es mit anderen Rockstar-Titeln in Einklang bringt, die auch das Branding von Rockstar Games Presents enthalten. Aber auf der anderen Seite gibt es Hoffnung.

Letzten Monat wurde das 13-jährige Spiel von Rockstar jedoch vom südkoreanischen Game Rating and Administration Committee klassifiziert, das in der Vergangenheit bevorstehende Titel vor ihrer offiziellen Ankündigung enthüllt hat. Anscheinend bezieht man sich bei diesem Game auf ein Konsolenspiel, was Sinn macht. Denn Red Dead Redemption (zu unserem Test des Spiels) wurde im Mai 2010 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht, aber nie auf den PC portiert. Die neue koreanische Klassifizierung ist getrennt von den bestehenden für das Originalspiel, seine Undead Nightmare-Collection und seine Game of the Year Edition. Na, warten wir mal ab, was sich an dieser Rockstar-Front so tut. Wäre ein Red Dead Redemption Remaster etwas für euch?