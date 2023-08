gamescom 2023: Wird ein neues LEGO Harry Potter-Spiel vorgestellt?

Anscheinend bekommen Fans ein LEGO Harry Potter-Game im Stile von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga spendiert. Lest hier mehr!

Eine LEGO-Umsetzung für einen der bekanntesten Zauberer der Welt ist nichts Neues, denn es gibt ja schon LEGO Harry Potter Jahre 1-4 und LEGO Harry Potter Jahre 5-7. Beide Titel wurden während der PS3/Xbox 360-Generation veröffentlicht und später in einer Sammlung gebündelt, die dann 2016 auf PS4 und 2018 auf Xbox One und Switch portiert wurde. Doch nun tut sich etwas Neues, und wenn es stimmt, dürfte es ein Harry Potter-Spiel im Stile des äußerst ambitionierten LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (zu unserem Testbericht) werden.

Berichten zufolge erschien ein Bild auf der Instagram-Seite von Warner Bros. Südafrika, bevor es schnell gelöscht wurde. Das Bild zeigte eine Lego-Minifigur von Harry Potter mit dem Datum 25.8.2023 und ein Logo von TT Games, das Unternehmen hinter den Lego-Videospielen. Quellen mit Kenntnis des Projekts behaupten, dass sich ein solches Spiel in der Entwicklung befindet, aber ob die Werbung legitim ist, konnten sie nicht sagen. Der 25. August 2023 ist ein Tag auf der gamescom 2023, also findet da vielleicht die Ankündigung statt? Jedenfalls ist es nach dem Riesenerfolg von Hogwarts Legacy sinnvoll, nochmals was draufzulegen und die Erfolgswelle zu reiten. Wärt ihr an so einem Spiel interessiert?