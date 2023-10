RECARO x Porsche Gaming Stuhl Pepita: Das ist Performance

Der RECARO x Porsche Gaming-Chair verkörpert Design- und Handwerkskunst, die den Rennsport-Spirit auch abseits der Rennstrecke spürbar macht.

Über den RECARO x Porsche Stuhl

Wenn sich zwei Traditionsunternehmen wie Porsche und RECARO (zur offiziellen Website) zusammenschließen, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen, entsteht ein Produkt der Spitzenklasse: Willkommen in einer Welt, in der Style auf Geschwindigkeit und Komfort auf Performance trifft. Hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung und ergonomischer Halt: Der Gaming-Chair beeindruckt auf den ersten Blick und auch nach vielen Stunden Sitzen. Inspiriert von den unvergänglichen Linien und der Eleganz der Porsche-Fahrzeuge strahlt er Exklusivität und Stil aus. Gleichzeitig sorgen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für ein individuelles Sitzerlebnis. Entwickelt für Performance, volle Kontrolle und unübertroffenen Komfort bringt der RECARO x Porsche Gaming-Stuhl so das authentische Gefühl von der Rennstrecke ins Gaming-Setup und vereint dabei Spielvergnügen mit Rückengesundheit.

Gefertigt aus original Porsche Pepita-Stoff ist seine Sitzmittelbahn nicht nur ein exklusives, zeitlos-elegantes Design-Highlight, sondern verbindet auch heute wie damals Tradition mit moderner Sportlichkeit. Zunächst nur auf expliziten Kundenwunsch in einigen Porsche 356 verarbeitet, findet der Stoff sich 1965 aufgrund großer Beliebtheit erstmals auch im Ausstattungskatalog des Ur-911. Von da an ist der RECARO-Fahrzeugsitz mit dem markanten Muster ein unverkennbares Merkmal des Porsche 911, verkörpert Geist und Identität des Fahrzeugs – und schafft eine zeitlose Verbindung zwischen den beiden Marken. Jetzt stellt sich nur die Frage: Will man so einen Gaming-Stuhl sein Eigen nennen? Auf der offiziellen Shop-Website von Porsche gibt es mehr Infos zum Produkt. Wärt ihr an einem solch exquisiten Thron interessiert?