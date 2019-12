Recap-Video: Was geschah in der You Staffel 1?

Gute Nachrichten für alle, die sich vor dem Start der You Staffel 2 nochmals alles in Erinnerung rufen möchte, ohne dabei die komplette erste Staffel nochmals durchzuschauen. Netflix serviert euch wenige Tage vor dem Start der Season 2 ein Reap-Video, dass die Frage beantwortet, was in der You Staffel 1 passiert ist.