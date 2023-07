Ratchet & Clank: Rift Apart braucht am PC keine SSD

Insomniac Games hat die PC-Spezifikationen für Ratchet & Clank: Rift Apart enthüllt, und vor allem wird das Spiel keine SSD benötigen.

Mehr zu Rift Apart (PC)

Obwohl selbst die Mindestspezifikationen eine SSD empfehlen, wird das Spiel immer noch ohne eine spielbar sein, trotz früherer Aussagen von Insomniac, dass das Spiel nicht auf Systemen ohne eine laufen könnte. In einem Video, das vor der PS5-Veröffentlichung von Ratchet & Clank: Rift Apart im Jahr 2021 auf dem PlayStation-YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, behauptete der Kreativdirektor von Insomniac, Marcus Smith, dass die Riss-Reisemechanik des Spiels auf früheren Systemen unmöglich sei. “Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein Spiel, das Dimensionen und Dimensionsrisse nutzt, und das wäre ohne den Solid State Drives der PlayStation 5 nicht möglich gewesen”, erklärte Smith. „Dies ist ein unglaublicher Game Changer in Bezug darauf, dass wir jetzt Gameplay machen können, wo ihr in einer Welt seid, und im nächsten Moment seid ihr in einer anderen.“

Diese Behauptung wurde später etwas nach dem Start des Spiels gedämpft, als Spieldirektor Mike Daly Axios sagte: „Wir könnten ein Spiel wie [das neue] ‘Ratchet & Clank’ auf der PS4 machen, aber nur visuell gesehen müssten wir eine Menge opfern, um es zum Laufen zu bringen”. Ratchet & Clank: Rift Apart wird am 26. Juli 2023 für den PC veröffentlicht. Das Spiel wird auf Steam und Epic Games Store verfügbar sein. Spieler:innen, die es im Voraus kaufen, erhalten zu Beginn ihres Spiels Zugang zu zwei Gegenständen im Spiel: die Pixelizer-Waffe und das Carbonox-Rüstungs-Set. In unserem Test des Games waren wir schwer begeistert – holt ihr es euch für den PC?