Rares Nintendo 64-Klassiker Banjo-Tooie kommt auf Nintendo Switch

Am 25. Oktober 2024 ist es so weit, dann erscheint Banjo-Tooie für das Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Abonnement!

Hey, Banjo-Tooie

Die Fortsetzung von Banjo-Kazooie wird am 25. Oktober in das Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Abonnement aufgenommen, wie Nintendo nun bekannt gab. Das ursprüngliche Game erschien im Jahr 2000 und wurde 2022 für Switch Online veröffentlicht. Zu dieser Zeit sagte der ursprüngliche Entwickler von Banjo-Kazooie, Rare, in einer Erklärung: “Es ist eine Freude, den Bären und den Vogel auf Nintendos neueste Konsole einzubringen und eine weitere moderne Möglichkeit (zusammen mit Xbox Game Pass und Rare Replay) anzubieten, um die vielen Sammlerstücke und vor allem die Augen zu genießen.”