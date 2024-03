Ranqer Felix Pro Gaming Stuhl Test: Mit Beinstütze zum Gaming-Paradies?

Denn der Gaming-Stuhl Felix Pro mit Beinstütze von Ranqer ist ein Gaming-Stuhl im Rennsport-Stil. Bei der Herstellung dieses Stuhls wurde besonderes Augenmerk auf seine ergonomischen und qualitativen Eigenschaften gelegt. Zahlreiche Funktionen zur Anpassung des Stuhls an eure Körperhaltung machen den Sessel zu einer perfekten Ergänzung sowohl im Büro als auch beim Gaming. Dank der einstellbaren und abnehmbaren Nacken- und Rückenstütze befindet ihr euch immer in der richtigen Position. Was diesen Stuhl perfekt für lange Sessions macht, ist der robuste Metallfuß mit hoher Rückenlehne und der Stahlrahmen. Diese sorgen dafür, dass ihr euch an allen richtigen Stellen unterstützt fühlt, um euer Spielerlebnis zu optimieren. Video zum Gaming-Gerät gefällig?

Die offizielle Website zum Ranqer Felix Pro Gaming Stuhl bietet eine gute Zusammenfassung des Produkts. Hier ist sie für euch: Der Felix Pro Gaming Stuhl mit Beinstütze bietet ein Premium-Sitzerlebnis zum Einstiegspreis. Alle Komponenten und Materialien, die in der Ranqer-Reihe verwendet werden, sind sorgfältig ausgewählt, um die Unterstützung zu bieten, die ihr bei langen Sitzungen hinter dem Computer verdient. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass euer Rücken nach einer Gaming-Session schmerzt: Ihr könnt euch einfach weiter auf das Spiel konzentrieren! Für diesen Stuhl sprechen sein hochwertiges Aussehen, seine robusten Materialien, die auch lange Stunden vor dem Bildschirm möglich und komfotabel machen. Der detailliert verarbeitete Gaming-Sessel ist in mehreren Farben erhältlich und ist auf alle Fälle ein Hingucker.

Der Aufbau des Stuhls

Nachdem uns der Ranqer Felix Pro Gaming Chair mit seiner Beinstütze postalisch erreicht hat, ging es natürlich zuerst um die Montage. Die knapp 20 Kilogramm schwere Kiste hat alles drin und dabei, was ihr für den Zusammenbau benötigt. Neben den großen Einzelteilen sind auch die Rollen für den Schreibtischsessel dabei und Schrauben in zwei verschiedenen Größen. Das macht das Ganze sehr einfach und übersichtlich, eine Anleitung in insgesamt sechs Schritten hilft euch weiters beim Montieren. Wenn ihr euch an den Plan haltet – und das ist natürlich zu empfehlen -, können sogar Einsteiger:innen den Stuhl problemlos zusammenbauen. Einzig und allein die Abmessungen und das Gewicht der Einzelteile wie Rückenlehne oder Sitzfläche inklusive Fußstütze könnte alleine etwas problematisch werden, das lässt sich aber mit zwei zusätzlichen Händen ganz einfach beheben.

Viel handwerkliches Geschick wird nicht von euch verlangt: Mit dem mitgelieferten Imbus/Kreuzschlitz-Tool könnt ihr die großen und kleinen Schrauben flugs in die vorgesehenen Bohrungen drehen. Sowohl Gashebel wie auch die Schnellverstellung der Rückenlehne sind in Minuten dort, wo sie sein sollen, und insgesamt benötigte die Montage des Ranqer Felix Pro für mich alleine nicht ganz 40 Minuten – mit Unterbrechungen. Wenn der Stuhl erst einmal auf seinen fünf Rollen steht, macht sich ein Gefühl der Qualität breit. Denn er wirkt wirklich hochwertig, die Fußstütze funktioniert auf Anhieb, und die neigbare Rückenlehne sowie die Armlehnen lassen sich kurzerhand auf eure Bedürfnisse einstellen. Ich habe nur bei der Fußstütze noch Gumminoppen angebracht, damit das Auf- und Zuklappen ebendieser nicht so einen metallischen Klang erzeugt, das ist aber eine ganz eigene Präferenz.

So sitzt es sich am Felix Pro

Der Moment, den man dann nach dem Aufbau ersehnt, ist natürlich das erste Probesitzen. Und was soll man sagen? Wenn ihr ordentlich, sprich gerade, auf dem Ranqer Felix Pro Gaming-Stuhl sitzt, ist er tatsächlich äußerst angenehm. Das Ganze steigert sich noch um ein Vielfaches, wenn ihr die Beinstütze aktiviert: Einfach am Polster anziehen und ihn dann drehen, bis er auf dem Gestänge liegt. Fertig! Die Beinstütze ist dann ideal zur Ablage eurer Füße oder Unterschenkel da, und die Balance wird da ganz gut gehalten. Vor allem bei längeren Sessions, wenn ihr euch so samt und sonders unter euren Schreibtisch “parken” könnt, macht sich das rasch bezahlt. Und ihr seid dann weniger verleitet, bei längeren Spieleabenden plötzlich herumzulümmeln, weil das ausgestreckte Sitzen gemütlich ist. So weit, so gut.

Abseits einer Spiele-Session jedoch machen sich so manche Grenzfälle bemerkbar. Wer sich also gerne im Schneidersitz auf dem Stuhl positioniert, muss sich damit anfreunden, dass oft unbeabsichtigt die Armlehnen gedreht werden, die das mit lauten Einrast-Klick-Geräuschen quittieren. Noch dazu ist bei der Sitzpolsterung links und rechts in V-Form eine Erhöhung seitlich dabei, die man im Schneidersitz mit einem entsprechenden Hinterteil stets im Fleisch hat. Auch, wenn ihr euch nur eben schnell mal hinsetzt, und dabei die Sitzfläche nicht ordentlich trefft, kann es sein, dass es zu einem suboptimalen Sitzerlebnis kommt. Als Universalsessel ist der Ranqer Felix Pro daher nicht ganz so geeignet, wie er es für seinen tatsächlichen Einsatzzweck ist. Dafür wären dann die tatsächlichen ergonomischen Schreibtischsessel eher geeignet – hier geht es um langes Sitzen vor dem PC!

Die Features

Mit im Lieferumfang enthalten sind nämlich zwei Polsterungen, die ihr wahlweise installieren oder weglassen könnt. Habt ihr ihn in der Vollausbaustufe montiert, gibt es Unterstützung des unteren Rückens und des Nackens, wenn ihr das möchtet. Verharrt ihr dann lange in einer Position, könnt ihr viel Freude mit dem Sessel haben. Zudem kann der Ranqer Gaming Stuhl Felix Pro mit Beinstütze ganz nach euren Wünschen angepasst werden. Dieser Gamingstuhl verfügt über verschiedene ergonomische Funktionen, wie einen Kippmechanismus für eine aufrechte bis abwärts gerichtete Positionierung und eine Höhenverstellung. Die mitgelieferten Rücken- und Nackenstützen verwendet ihr zum Zocken, Arbeiten und Entspannen in der für euch bequemsten und ergonomischsten Position.

Für mich mit 1,68 m Körpergröße ist das zwar nicht so zutreffend, aber dieser Sessel ist auch für größere Menschen geeignet. Denn die meisten Schreibtischstühle sind für Personen bis zu 1,70 m gebaut. Wenn ihr allerdings zu den größeren Menschen gehört, reicht das Kissen oft nicht weiter als bis zu euren Schultern. Dies ist natürlich nicht ideal und kann eine gesunde Körperhaltung stören. Daher ist dieser Ranqer Gaming-Stuhl wie auch seine Konkurrenz mit einer längeren Rückenlehne und einem erhöhten Kopfkissen ausgestattet. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich drehen und in eine Position bringen, sodass es für euch dann passt. Insgesamt erwartet euch mit dem Felix Pro ein wahrer Tausendsassa, der noch dazu leistbar und ziemlich einfach zu montieren ist. Was ist sonst noch aufgefallen?

Weitere Eindrücke des Felix Pro

Das PU-Leder des Gaming-Stuhls Ranqer Felix Pro verleiht ihm zweifelsohne ein luxuriöses Aussehen und beugt so ganz nebenbei Abnutzung und Verschleiß vor. Was euch rasch auffällt: Dieser Sessel ist auf einem Metallrahmen aufgebaut und mit dem eben erwähnten PU-Leder bezogen. Spannend ist allerdings beim raschen Hinsetzen, dass die Polsterung hier nicht ganz so weich wirkt. Das kann sich beim weniger durchdachten “Hinschmeißen” auf den Sitz mal bemerkbar machen, dieser Gamingsessel hat seine Stärken klarerweise dann, wenn ihr euch einmal ordentlich positioniert. Dass ihr dann lange Zeit darauf sitzen könnt, macht den Ranqer-Stuhl aus und erfreut das Gamer-Herz. Übrigens: Der Metallrahmen ist robust und die Gasfeder unterstützt alle Personen bis zu 150 Kilogramm.

Die Rollen des Ranqer Felix Pro sind solide verarbeitet und rollen auf einem glatten Boden recht gut. Sie sind nicht gummiert, aber rutschen auch nicht wie komplette Plastikreifen – eine gute Balance wurde hier getroffen. Abgesehen von der Geräuschentwicklung, die durch das Drehen der Armlehnen und das Aktivieren/Deaktivieren der Beinstütze entstehen kann, hält sich der Gaming-Chair dezent im Hintergrund. Ausschlaggebend für meine Wertung ist seine Bequemlichkeit im gedachten Einsatzbereich, und da kann dieser Sitz voll punkten. Nur, wer die eigene Sitzposition laufend wechselt und daher auch mal auf den harten Kanten der ansonsten angenehmen Polsterung sitzt, wird weniger Freude an dieser Sitzgelegenheit haben. Aber vor allem mit ausgezogener Beinstütze für lange Spielesessions geht nichts über diesen Stuhl, da gibt es gar nichts zu meckern!

Technische Details des Produkts

Für die Vollständigkeit möchte ich hier noch auf die Eckdaten des Gaming-Stuhls eingehen. Er kommt in einem etwa 20 kg schweren Karton mit den Abmessungen 89 x 33 x 65 cm zu euch, und nach der Montage misst der Stuhl 68 x 138 x 72 cm. Sein Eigengewicht beträgt dann um die 18 Kilogramm, das ist ein gutes Mittelmaß zwischen Verarbeitungsqualität und Handhabbarkeit. Die Kissen des Sessels messen 20 cm in der Höhe und sind jeweils 9 cm tief, das Rückenkissen ist mit 34 cm geringfügig breiter als das Nackenkissen mit seinen 32 cm. Was die Belastbarkeit des Ranqer Felix Pro angeht, sie liegt bei 150 kg – das sollte für die allermeisten Personen unter uns auch kein weiteres Problem darstellen. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass es mit einem entsprechenden Gewicht auch nicht mehr angenehm sein wird, auf dem Stuhl zu sitzen!

Der Durchmesser des Sitzkreuzes mit den fünf Rollen beträgt 73 cm, und das reiht sich so ziemlich in einen de facto-Standard ein. Die verstellbare Rückenlehne ist 82 cm lang und 54 cm breit, und ihr könnt sie zwischen 90 und 180 Grad in vielen feinen Stufen verstellen. Wer sich darauf legen möchte, kann dies also ohne Weiteres tun! Beide Armlehnen sind etwa 8 cm breit, und zwischen Armlehne und Armlehne sind 68 cm Platz. Auch höhenverstellbar sind sie, ganze 18 cm Spielraum habt ihr dabei, wenn ihr dies ausnutzen möchtet. Apropos Höhe: Die minimale Sitzhöhe beim Ranqer Felix Pro wird mit 45 cm, und die maximale Sitzhöhe mit 55 cm angegeben. Abschließend ist noch etwas zur Sitzfläche zu sagen: Sie ist 50 cm tief und 54 cm breit, wenn ihr die Seitenteile mit einbezieht. Ohne diese Seiten beträgt die Sitzflächenbreite 38 Zentimeter.