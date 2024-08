Railway Empire 2 – High Voltage: DLC sorgt für Hochspannung

Kalypso Media und Gaming Minds Studios entführen uns mit Railway Empire 2 – High Voltage in die Epoche der elektrischen Eisenbahn.

Mehr zu Railway Empire 2 – High Voltage

Der DLC bringt eine Fülle neuer Inhalte auf PC, PlayStation und Xbox. Eisenbahn-Tycoons erleben die Kraft der Elektrizität mit 10 neuen und historisch authentischen elektrischen Lokomotiven, darunter die berühmte Ce 6/8 III Krokodil und die PRR GG1 Blackjack. Mit den elektrischen Eisenbahnen reisen wir mit bisher unerreichter Geschwindigkeit auf der neuen Regionalkarte „Schweiz” durch das Herz Europas. Es werden 10 neue Schweizer Produkte durch die atemberaubende Landschaft der Schweizer Alpen transportiert, darunter beliebte Klassiker wie Taschenmesser und köstliche Delikatessen wie Käsefondue. Darüber hinaus führt Railway Empire 2 – High Voltage zwei neue, vollständig vertonte Szenarien ein: „High Voltage” und „Elektrisierte Massen” zeigen uns, wie elektrische Lokomotiven ihre dampfbetriebenen Vorgänger überholen – so sieht ein erfolgreicher Umstieg aus!

Die Weichen sind gestellt: Railway Empire 2 – High Voltage ist ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Einen Launch-Rabatt in Höhe von 10 Prozent gibt es für sieben Tage im Microsoft Store für PC- und Xbox-Spieler:innen, auf Steam, im Epic Store sowie im PlayStation Network für PS Plus-Mitglieder. Ein DLC-Einführungsvideo gibt zudem einen tieferen Einblick in die neuen Features und Inhalte von High Voltage. Was haltet ihr davon?