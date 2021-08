Quizspiel Gefragt – Gejagt – Das Spiel angekündigt (Release Ende Oktober)

Bandai Namco und bitComposer Interactive kündigen Gefragt – Gejagt – Das Spiel an, die erste Videospiel-Umsetzung zur gleichnamigen ARD-Quiz-Show, die am 29. Oktober 2021 für PC und Konsolen erscheinen wird.

Gefragt – Gejagt ist eine Quizshow, die seit 2015 auf Das Erste ausgestrahlt wird und sich aktuell bereits in der 7. Staffel befindet. In dem Format tritt ein Team von vier Kandidaten nacheinander gegen ein Superhirn, den sogenannten Jäger, an. Sie müssen das Quizduell gegen ihn gewinnen, um ins Finale einzuziehen und das Preisgeld nach Hause zu holen.

In Gefragt – Gejagt – Das Spiel habt ihr die Möglichkeit, euer Wissen mit bis zu drei Freundinnen und Freunden zu testen. Dabei ist es euch selbst überlassen, welche Rolle ihr einnehmen wollt (Jäger/in oder Gejagte/r). Ihr könnt euch entweder als Team zusammenschließen und versuchen, einen der drei Jäger aus dem TV-Format gemeinsam zu schlagen. Oder ihr nehmt die Rolle des Jägers bzw. der Jägerin ein und treten gegeneinander an, um zu zeigen, wer am Meisten weiß.

Der Fragenkatalog des Spiels umfasst mehr als 4.500 Fragen aus 25 unterschiedlichen Kategorien, in denen die Spielerinnen und Spieler ihr Wissen unter Beweis stellen können. Sowohl Moderator Alexander Bommes als auch die drei Jäger Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik sind mit ihren Originalstimmen vertont. Damit ist am heimischen Bildschirm eine authentische TV-Atmosphäre garantiert.