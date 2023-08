Quake 2 bekommt Remaster-Version spendiert, ab sofort erhältlich

“Genießen Sie das legendäre Gameplay von Quake 2, erhalten und komplett mit dem Original-Soundtrack von Sonic Mayhem, jetzt mit Breitbild-Unterstützung, wiederhergestellten Inhalten, die zuvor auf aus dem Spiel herausgehalten wurden, visuelle und Leistungsverbesserungen, um alles noch ein wenig besser zu machen”, schrieb Bethesda offiziell. Auch die Missionspakete The Reckoning und Ground Zero sind mit von der Partie, sie ergänzen das Grundspiel um insgesamt 33 Level und 21 Deathmatch-Maps. Eine brandneue Erweiterung namens Call of the Machine gibt es obendrein, und zusätzlich eine kostenlose Version von Quake 64. Fans freuen sich gewaltig darüber, wie steht es da bei euch?